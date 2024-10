Une délégation parlementaire australienne salue la dynamique de développement à Laâyoune-Sakia El Hamra

Une délégation parlementaire australienne a salué, mardi à Laâyoune, la dynamique de développement que connaît la région de Laâyoune-Sakia El Hamra dans divers domaines.



Les membres de la délégation parlementaire, qui effectuent une visite de travail au Maroc du 27 octobre au 2 novembre, ont suivi des présentations et effectué des visites de terrain pour s'informer de près des potentialités de la région et des infrastructures dont elle dispose dans divers secteurs socio-économiques.



Dans une déclaration à la presse, le député du parti libéral australien, Rowan Eric Ramsey, a souligné que cette visite a pour objectif de prospecter de nouvelles perspectives de coopération avec le Royaume du Maroc dans divers domaines.



Aujourd'hui, les provinces du Sud connaissent un essor important en termes d'investissements, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, a poursuivi M. Ramsey, mettant l'accent sur les mesures prises par le gouvernement marocain pour assurer un développement économique tous azimuts au niveau de ces provinces.



Le député australien s'est également félicité des mesures incitatives à l'investissement dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, appelant à œuvrer conjointement pour hisser le niveau des relations économiques entre les deux pays.



Pour sa part, la sénatrice libérale, Hollie Alexandra Hughes, a mis en relief les relations unissant le Maroc et l'Australie, notant que cette visite a permis à la délégation d'explorer les moyens à même de développer davantage les relations de partenariat dans plusieurs domaines.



De son côté, le président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, a noté que la délégation parlementaire australienne a pris connaissance du développement notoire dans la région, à travers la mise en œuvre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.



Il a aussi indiqué que cette visite a été l'occasion de discuter avec les membres de la délégation des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine économique, notamment dans les secteurs liés aux énergies renouvelables et à l'agriculture, en particulier l'élevage camelin et ovin.



A cette occasion, les membres de la délégation ont suivi au siège du Conseil de la région, une présentation axée sur le programme de développement régional et se sont informés des différents projets de développement inscrits dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015.



Plus tôt dans la journée, la délégation parlementaire a tenu une rencontre avec le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, au cours de laquelle l’accent a été mis sur la pertinence du plan d'autonomie présenté par le Maroc, ainsi que sur l'essor de développement que connaît la région dans différents domaines.



En outre, la délégation s’est rendue aux chantiers d’envergure pour prendre connaissance de la qualité des infrastructures éducatives, sportives et socio-économiques.