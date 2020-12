Une délégation marocaine en Israël pour préparer l'ouverture d' un bureau de liaison

Une délégation marocaine est en visite en Israël afin de préparer la réouverture d'un bureau de liaison, a indiqué lundi à l'AFP une source proche du dossier, quelques semaines après l'annonce de la normalisation des relations entre les deux pays.



Des responsables marocains sont arrivés dimanche en Israël, soit moins d'une semaine après la visite d'une délégation israélienne à Rabat, pour signer une série d'accords. Il s'agit d'une visite "technique" préliminaire visant à préparer l'ouverture d'un bureau de liaison, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.



Ce déplacement de plusieurs jours doit être suivi par la visite d'une délégation plus importante, a ajouté cette source sous couvert d'anonymat, sans donner d'autres précisions. Il convient de rappeler que deux bureaux diplomatiques avaient déjà assuré la liaison entre le Maroc et Israël après les accords de paix israélo-palestiniens d'Oslo de 1993, jusqu'à leur fermeture après le déclenchement de la seconde Intifada en 2000.



A signaler également que plusieurs secteurs industriels à fort potentiel de partenariat ont été identifiés lors d'un entretien, tenu lundi en mode visioconférence, entre le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, et le ministre israélien de l'Economie et de l'Industrie, Amir Peretz.



Il s'agit notamment du textile, de l'agro-industrie, de la recherche et développement (R&D) appliqués à l'industrie, des technologies vertes et de l'industrie des énergies renouvelables, précise le ministère dans un communiqué, ajoutant que les deux parties ont convenu de la mise en place d'un groupe de travail conjoint pour élaborer un plan d'action dans les secteurs identifiés.



L'entretien entre les deux parties a porté sur les perspectives d'une coopération fructueuse entre les deux pays, s'appuyant sur leurs avancées économiques et répondant à leurs priorités et stratégies de développement, fait savoir la même source.