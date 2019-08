Une délégation ittihadie chez Noubir El Amaoui

Une délégation du Bureau politique conduite par le Premier secrétaire, Driss Lachguar, et le président du Conseil national du parti, Habib El Malki, a rendu une visite d’amitié à Noubir El Amaoui, pionnier des syndicalistes marocains, actuellement en période de convalescence après avoir subi, à l’hôpital Cheikh Zaid à Casablanca, une intervention chirurgicale réussie.

Pour Driss Lachguar, cette visite se veut comme un signe de reconnaissance du long travail accompli par le leader syndicaliste, Noubir El Amaoui, qui reflète la réconciliation, affirmant par la même que la gauche syndicale et partisane est appelée à jouer de nouveau son rôle au Maroc.

Le Premier secrétaire n’a pas manqué de rappeler que la paix, la stabilité et le développement qui règnent dans notre pays sont le fruit du militantisme de leaders et de résistants de la trempe du syndicaliste Noubir El Amaoui qui fait partie des leaders qui avaient joué des rôles historiques dans le rassemblement du Mouvement syndical et de la Gauche.

Pour sa part, Noubir El Amaoui a tenu à souhaiter la bienvenue à la délégation ittihadie, d’autant plus que cette visite a été l‘occasion pour les deux leaders d’échanger leurs points de vue sur la situation politique dans notre pays.

L’ancien secrétaire général de la CDT a insisté sur le fait que le parti doit préserver l’héritage légué par les leaders historiques, ajoutant que l’union des forces vives est impérative pour l’intérêt du pays, de même qu’il a appelé à poursuivre les efforts déployés en vue de consolider les acquis.

Il convient de signaler que la délégation ittihadie était composée de Badiaa Radi, Fatiha Seddas, Hanane Rihab, Saadia Bensahli, Mohamed Benabdelkader, Abdelmaksoud Rachdi, Hassan Nejmi, Abdelhamid Jamahiri et Mehdi Mezouari.