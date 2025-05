Une délégation espagnole s’informe de la dynamique de développement à Dakhla-Oued Eddahab

Une délégation espagnole de la municipalité de La Oliva (île de Fuerteventura/ Canaries), a pris connaissance, jeudi à Dakhla, de la dynamique de développement et de grands projets structurants en cours de réalisation dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.



Cette visite, conduite par le maire de La Oliva, Isai Blanco Marrero, a constitué une occasion pour s’enquérir des potentialités et des infrastructures dont dispose la région dans divers secteurs productifs.



"Cette visite a été fructueuse et a permis à la délégation de prendre connaissance des efforts déployés pour renforcer le développement dans la région à tous les niveaux, notamment en matière d’économie et d’infrastructures", a souligné dans une déclaration à la presse, M. Marrero, à l’issue d’une rencontre avec le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, tenue en présence du président du conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatollah et du président du conseil provincial, Mohamed Salem Hammia.



Pour sa part, le président du conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatollah, a indiqué que la délégation espagnole, qui s’est informée des différents programmes et projets dans la région, a exprimé son admiration pour la dynamique soutenue de développement à l’échelle régionale.



Cette rencontre, a-t-il enchaîné, a constitué une occasion d’échanger autour des moyens à même de renforcer la coopération entre les villes de Dakhla et de La Oliva.



De son côté, le président du Conseil provincial d’Oued Eddahab a souligné que cette rencontre a permis de mettre en lumière les différentes réalisations et les grands projets structurants de la région, dont le projet du port Dakhla Atlantique et la station de dessalement de l’eau de mer, ainsi que les projets agricoles.



La délégation espagnole a également tenu une rencontre avec le vice-président du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab, Mbarek Hammia, qui a mis en avant les perspectives d’investissement qu’offre la région, notamment dans les secteurs de la pêche maritime, du tourisme, de l’agriculture et des énergies renouvelables.



Il a, dans ce sens, relevé que la région, de par sa position stratégique en tant que porte d’entrée du Royaume vers sa profondeur africaine, est devenue une destination privilégiée pour l’investissement, offrant des perspectives prometteuses.



Au programme de ce déplacement figurent des visites de terrain pour s’enquérir de près des principaux projets en cours dans la région, dont le chantier du port Dakhla Atlantique.