Une délégation du Parlement andin à Laâyoune

Une délégation du Parlement du groupe des pays andins a effectué, mercredi, une visite à Laâyoune au cours de laquelle elle s'est informée de la dynamique de développement que connaît cette région dans différents domaines.

Lors de cette visite, les membres de la délégation, conduite par le président du Parlement andin, Fernando Mesa, ont tenu une série de rencontres avec les autorités locales, les membres du conseil municipal et les chioukhs et notables des tribus sahraouies.

Arrivée mardi soir à Laâyoune dans le cadre d’une visite de travail au Maroc, la délégation andine a visité également des projets et installations importantes de développement dans la région de Laâyoune-Sakia-El Hamra.

Au cours d’une rencontre avec le président du Conseil municipal de Laâyoune, Moulay Hamdi Ouled Errachid, les membres de la délégation du Parlement andin ont été informés des potentialités de la région et des infrastructures dont elle dispose dans différents secteurs, ainsi que des chantiers réalisés dans la ville pour assurer un développement socio-économique durable, dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

Cette visite a permis, de même, à la délégation andine de constater de visu le climat de sécurité, de quiétude et de stabilité prévalant dans la région.

Par ailleurs, les élus et chioukhs des tribus sahraouies ont réitéré, lors d’une rencontre avec les membres de cette délégation, leur attachement à l’initiative d’autonomie en tant qu’unique solution pour le règlement de la question du Sahara marocain.

Les différents intervenants se sont félicités, dans ce sens, de l’appui du Parlement des pays andins à cette initiative qui constitue une solution crédible et réaliste, garantissant la dignité, la liberté et les droits de la population locale et leur permet de gérer eux-mêmes leurs propres affaires.

Pour leur part, les membres de la délégation andine ont exprimé leur admiration pour la grande dynamique de développement enclenchée dans les provinces du Sud à la faveur de la vision clairvoyante de S.M le Roi Mohammed VI.

La visite au Maroc de la délégation du Parlement des pays andins, qui intervient à l’invitation du président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, s’inscrit dans le cadre des bonnes relations liant les deux institutions législatives qui ont été renforcées davantage lors de ces dernières années, à la faveur des visites fréquentes des responsables parlementaires andins au Royaume, indique un communiqué de la Chambre.

Le Parlement des pays andins avait fait part de son plein appui à la question de l'intégrité territoriale du Royaume et a publié une recommandation pour soutenir les efforts du Maroc visant à résoudre le différend artificiel autour du Sahara marocain, à travers l'Initiative marocaine d'autonomie.

A noter que le Parlement des pays andins rassemble les pays du Chili, de Colombie, du Pérou, d'Equateur et de la Bolivie.