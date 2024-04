Une délégation de la Fédération australienne de football visite une école de Tibu Africa à Casablanca

L’ONG Tibu Africa a reçu, mercredi à Casablanca, une délégation de la Fédération australienne de football (Football Australia) qui a visité l'Ecole de la deuxième chance de Derb Sultan, dédiée aux métiers du sport.



Marquée par la présence de l’ambassadeur d’Australie au Maroc, Michael Cutts, cette visite vise à favoriser les échanges et le partage des expériences dans le domaine du football, en mettant l'accent sur le football féminin.

Ainsi, les membres de cette délégation ont rencontré les jeunes bénéficiaires des programmes développés par Tibu Africa et présenté leurs parcours inspirants.



La visite de cette délégation, composée de Tom Engelhardt, responsable des partenariats internationaux, Leah Blayney, entraîneuse en chef de l'équipe nationale féminine des moins de 20 ans d'Australie et Emma Ilijoski, joueuse de football au club de Canberra United A-league Women, a également permis d'explorer les possibilités de coopération avec les cadres de l’ONG marocaine Tibu Africa.



A cette occasion, Amine Zariat, président de l’ONG Tibu Africa, a indiqué dans une déclaration à la MAP que cette visite s’inscrit dans le cadre du partenariat fructueux unissant depuis plusieurs années Tibu et la mission diplomatique australienne au Maroc, à travers des programmes axés sur l'empowerment des filles et des femmes par le sport.



Cette visite, a-t-il ajouté, devrait déboucher sur des collaborations pour développer de nouvelles formations au profit des bénéficiaires de Tibu et des jeunes coachs afin de les aider dans leur vie de chaque jour, mais aussi pour une meilleure insertion professionnelle.



Pour sa part, M. Cutts a mis en évidence les liens d’amitié qui unissent l’Australie et le Maroc, soulignant que les deux pays partagent la même conviction, à savoir que le développement économique et social peut se faire à travers le sport, en particulier le sport féminin.



Au même titre, a-t-il relevé, les deux pays accordent une grande importance à la question de l'égalité des genres pour que la société exprime tout leur potentiel, rappelant que l’objet de cette visite est justement d’inspirer les jeunes filles pour qu’elles persévèrent et visent haut.



De son côté, M. Engelhardt s’est dit "très impressionné et inspiré" par les efforts de Tibu Africa, partenaire de l'ambassade d'Australie au Maroc. A cet effet, il a fait part de la disposition des membres de la délégation australienne à partager leurs expériences avec les jeunes Marocains et Marocaines.