Une délégation de l'American Jewish Committee s'informe de la dynamique de développement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab

Les membres d'une délégation de l'American Jewish Committee (Comité juif américain), ont pris connaissance, jeudi à Dakhla, de la dynamique de développement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab et les chantiers lancés dans tous les domaines.



A cette occasion, les membres de cette délégation, présidée par le chef du département des affaires politiques de l’American Jewish Committee (AJC), Jason F. Isaacson, ont eu une rencontre avec le président du Conseil régional, El Khattat Yanja, au cours de laquelle ils ont passé en revue les opportunités d'investissement et les différents projets de développement réalisés ou ceux en cours dans la région et se sont informés du rôle de cette instance élue en matière de gestion de la chose locale.



Dans une déclaration à la presse, M. Isaacson a souligné que cette rencontre a été l'occasion de s’informer du processus de développement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, ajoutant que l'accent a été mis sur l'intégrité territoriale du Royaume, "qui a toujours été soutenue et défendue par l'American Jewish Committee", qui est considéré parmi les partenaires du Royaume du Maroc.



Il a également fait savoir que le niveau de développement constaté par les membres de l'American Jewish Committee dès leur arrivée à Dakhla reflète avec force la sagesse de SM le Roi Mohammed VI, qui œuvre pour consolider les bases du développement dans la région notamment dans le secteur industriel.



Après avoir salué le développement "remarquable" au niveau de la région dans différents domaines, M. Isaacson a mis l'accent sur "l’importance du partenariat, qui pourrait faire émerger de nouvelles relations entre le Maroc et Israël, en faveur du développement de cette région".



Pour sa part, M. Yanja a indiqué que cette rencontre a été l’occasion de débattre du développement que connaît la région dans différents domaines et du nouveau modèle de développement des provinces du Sud lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015.



Les débats ont également porté sur les importants secteurs productifs de l’économie de la région, tels que le tourisme, l'agriculture, la pêche maritime, les énergies renouvelables et les infrastructures, a-t-il poursuivi, mettant en exergue la vision de SM le Roi visant à hisser la région en véritable pôle économique attractif ouvert aux investisseurs de par le monde.



Le président du Conseil régional a aussi fait savoir que la délégation du Comité juif américain a exprimé son admiration pour les réalisations accomplies dans la région, faisant observer que de larges perspectives s’offrent aux investisseurs américains en quête d’opportunités économiques au niveau de la région.



Ainsi, la délégation s’est rendue à une unité industrielle de fabrication et de valorisation des petits pélagiques qui fait partie des projets de développement socio-économique réalisés dans la région, contribuant ainsi à son essor.



Elle s’est, en outre, rendue au centre d’artisanat "Dar Assania" qui contribue à l’autonomisation des femmes de la région sur les plans social et économique.



Plus tôt dans la journée, la délégation de l'American Jewish Committee a tenu une rencontre avec le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar, au cours de laquelle l’accent a été mis sur l’essor de développement que connaît la région dans différents domaines dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.



A rappeler que la délégation avait tenu, au cours de cette semaine, une série de rencontres notamment avec le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami et le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara.



Le Comité juif américain est un espace international de dialogue et de réflexion. Il s’agit d’une organisation dont l'objectif est de défendre les droits civils et religieux des juifs et d'ancrer la tolérance et le rejet de la haine.