Une délégation de congressmen américains salue le leadership de SM le Roi en faveur de la stabilité dans la région  

Une délégation du Congrès américain a salué, jeudi à Casablanca, le leadership de SM le Roi Mohammed VI pour apporter la stabilité à l'ensemble de la région, soulignant l'importance de ce leadership pour promouvoir la paix et la stabilité.



"Nous soulignons que le leadership de Sa Majesté pour apporter la stabilité à la région est extrêmement important pour continuer à promouvoir la paix et le type de prospérité économique que nous avons vu", a déclaré à M24, la chaine d'information en continu de la MAP, le congressman Salud Carbajal (Californie).



Saluant les progrès réalisés au Maroc dans plusieurs secteurs, le congressman, qui effectue aux côtés d’autres législateurs US une visite de travail au Maroc, a indiqué que ce déplacement a été "très instructif et fructueux" et a permis de voir "la déclinaison de la vision de Sa Majesté" en faveur du progrès au Maroc, ainsi que Son leadership dans la région.

"On ne peut que souligner les progrès accomplis", a dit M. Carbajal, notant qu’à ce titre, "nous ne pouvons pas avoir de partenaires plus forts dans cette région de l’Afrique".



Evoquant la visite de la délégation au port de Tanger Med, le congressman a souligné l’importance de cette infrastructure pour l'activité économique et "l'impact positif qu'il a sur le Maroc et l'ensemble de la région". "Je me réjouis de voir les États-Unis continuer à renforcer leurs partenariats et leur alliance avec le Maroc", a conclu le législateur US.



De son côté, la congresswoman Sylvia Garcia (Texas), s’est dit "impressionnée" par "le remarquable progrès réalisé grâce à la vision du Souverain". Revenant sur le port Tanger Med, Mme Garcia a qualifié d'"incroyable et totalement remarquable le progrès réalisé depuis 2003 et la réalité sur le terrain vingt ans plus tard", félicitant le Maroc d’avoir fait de ce port "une locomotive économique aussi robuste, non seulement pour cette région, mais en fait pour l'ensemble des marchés mondiaux".



Le Maroc, a-t-elle dit, est "très bien placé pour continuer à être un leader et un modèle dans cette région", tant en matière de stabilité politique qu’en termes de réformes sociales touchant à l'éducation et les soins de santé qu'il a introduites.



Evoquant les relations multi-centenaires entre le Maroc et les Etats-Unis, Mme Garcia a appelé à "continuer à capitaliser sur cette base et la renforcer davantage afin d’instaurer la paix et la prospérité dans le monde pour tous".



En visite de travail au Maroc, la délégation, composée d'Adriano Espaillat, Sylvia Garcia et Salud Carbajal, s’est entretenue avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. Elle s’est rendue, lors de cette visite, à Rabat, Dakhla, Tanger et Casablanca.