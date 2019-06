Une délégation d'élus des provinces du Sud en visite à Oslo

Une délégation d'élus des provinces du Sud du Maroc s'est entretenue, mardi à Oslo, avec des responsables du ministère des Affaires étrangères et du Parlement norvégiens sur les derniers développements de la question du Sahara marocain.

Lors de ces entretiens, qui se sont déroulés en présence de l'ambassadeur du Maroc en Norvège, Lamia Radi, la délégation marocaine a présenté le plan d'autonomie proposé par le Royaume en vue de parvenir à un règlement politique définitif au différend artificiel autour du Sahara marocain, tout en mettant en exergue les différents aspects du développement enclenché dans les provinces du Sud.

Dans une déclaration à la MAP à l'issue de ces entretiens, le président du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab, Yanja El Khattat, a qualifié ces rencontres de "fructueuses et positives", soulignant que celles-ci ont permis "aux responsables norvégiens, qui ont écouté nos propos avec beaucoup d'attention, de découvrir certaines réalités et d'avoir une idée claire sur le dossier".

"Nous avons fourni des informations très précises et avons présenté les différents aspects du développement dans nos régions du Sud", a précisé M. El Khattat, qui conduit cette délégation, ajoutant que "nous avons aussi exposé l'initiative marocaine pour la recherche d'une solution durable, rationnelle et mutuellement partagée entre les différentes parties, à savoir le plan d'autonomie, qui est une solution positive".

D'après lui, il a été aussi question d'échanger sur les moyens de développer les relations bilatérales et d'évoquer le rôle que joue le Maroc dans la région maghrébine en matière de sécurité et de stabilité, à la faveur du processus de développement tous azimut lancé sous l'impulsion de S.M le Roi Mohammed VI.