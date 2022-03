Une délégation belge salue l'action humanitaire menée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif

Une délégation belge composée d'acteurs politiques et associatifs, d’universitaires et d'étudiants a salué, mardi à Al-Qods, l’action humanitaire menée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans la Ville Sainte. La délégation s’est félicitée du travail humanitaire de l’Agence lors d’une visite au siège de l’Observatoire «Rabat» d’observation, de suivi et d’évaluation, affilié à l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, dans le cadre de la 4ème édition du Voyage d'étude qu’organise l'association "Activités en Méditerranée" au profit de groupes d'acteurs politiques belges, d'étudiants et d'enseignants en Israël et dans les territoires palestiniens, pour leur permettre de mieux comprendre le conflit arabo-israélien. La Présidente de l'association "Activités en Méditerranée", Simone Siskind, ancienne députée belge, a exprimé ses remerciements pour l'accueil chaleureux accordé à la délégation belge, soulignant que la visite de la délégation à l'Observatoire "Rabat" a été une "formidable occasion" pour voir de près l’action du Maroc dans le domaine humanitaire, notamment dans la Ville Sainte. Elle a indiqué que l'association organise, depuis 2014, des voyages d’étude pour lutter contre les jugements de valeur, les stéréotypes et les fausses informations, en permettant à des groupes de jeunes hommes et femmes de rencontrer leurs pairs et d'écouter différents points de vue. De son côté, Souad Bouchahra, membre de l'association "Activités en Méditerranée", a salué l'action sociale menée par le Maroc au profit des habitants de la Ville Sainte à travers l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, ainsi que les efforts politiques du Royaume pour parvenir à un règlement du conflit israélo-palestinien. Elle a évoqué les bourses offertes par le Maroc au profit des étudiants palestiniens pour les aider à poursuivre leurs études et soutenir le secteur de l’éducation à Al-Qods et dans les territoires palestiniens, relevant que l'Observatoire «Rabat»reflète cette image rayonnante du noble travail humanitaire menée par le Royaume pour soutenir la cause palestinienne et la résistance des Maqdissis. Pour sa part, Hassan Hamidouch, un Belge d'origine marocaine, coordinateur de ce voyage d'étude, s’est félicité des efforts déployés par l'Agence Bayt Mal AlQods depuis plusieurs années, et son action pour offrir aux Maqdissis des services sociaux de qualité. Fatima Zahra Khayar, militante et pharmacienne, a exprimé sa grande admiration pour les efforts remarquables consentis par le Royaume pour rassembler et unir les peuples et promouvoir la culture de dialogue et de coexistence. Au fil des années du conflit palestino-israélien, le Maroc n’a jamais cessé d’être présent à Al-Qods et de contribuer aux efforts visant à établir une paix durable dans la région, a-telle ajouté. Au cours de cette visite, les participants ont été informés des rôles joués par l'Agence, bras financier du Comité d'Al-Qods présidé par SM le Roi Mohammed VI, dans la diffusion des valeurs de rapprochement et de coexistence dans la Ville Sainte. Le programme de ce voyage comprend notamment des rencontres d'échanges, des sessions de formations et des ateliers pédagogiques sur l'histoire des religions, la diversité culturelle et le conflit israélo-palestinien.