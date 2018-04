Une course féminine pour soutenir la candidature du Maroc à l'organisation du Mondial 2026

La 11ème édition de la course féminine de la victoire aura lieu, dimanche à Rabat, sous le signe "Toutes ensemble pour soutenir la candidature du Maroc à l'organisation du Mondial 2026".

Organisée par l’Association "Femmes, réalisations et valeurs", présidée par l’ancienne double championne du monde des 400 m haies, Nezha Bidouane, cette course, exclusivement féminine "Women only" de 8 km, a pour finalités de sensibiliser les femmes sur l'importance de la pratique sportive, en tant que moyen d'intégration sociale et professionnelle, et de contribuer à la promotion du sport féminin, indique un communiqué de l’association.

Les participantes à cette manifestation, organisée sous l’égide de la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT) en collaboration avec la wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra, peuvent courir, marcher ou alterner les deux à la fois, sans aucune restriction réglementaire, le but n’étant pas la compétition, mais de donner la possibilité à toutes de vivre un moment de partage et de sport, précise le communiqué.

Dans ce sens, un "village de la course" sera installé à la place Bab El Had à Rabat, vendredi et samedi prochains, dans l'objectif de sensibiliser les femmes sur le rôle du sport dans la prévention de plusieurs maladies comme le diabète et la tension artérielle.

Cette manifestation sportive et festive de toutes les couleurs, lancée en 2005 à Témara, ayant acquis maturité et envergure, figure parmi les plus importants rendez-vous sportifs dédiés aux femmes à travers le monde. La précédente édition a connu la participation de 32.000 participantes dont 60 athlètes africaines pour célébrer le retour du Maroc à l'Union Africaine (UA), ajoute la même source.