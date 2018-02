Une commission fédérale pour se pencher sur le cas épineux du Raja

Le comité directeur de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) s'est réuni mardi 27 février 2018 au siège de la FRMF sous la présidence de Fouzi Lekjaa qui a souhaité la bienvenue aux membres du comité avant de féliciter le Wydad Athletic club de Casablanca vainqueur samedi dernier de la Supercoupe de la Confédération africaine.

Lors de cette réunion, Fouzi Lekjaa a présenté aux membres du comité l'état d'avancement de la candidature marocaine pour organiser la Coupe du monde 2026 depuis le dépôt du dossier auprès de la FIFA le 11 août 2017 à ce jour.

A l'ordre du jour de cette réunion figuraient plusieurs points:

1. Symposium africain sur le football féminin:

Le comité directeur a passé en revue les derniers préparatifs pour accueillir le premier symposium africain sur le football féminin prévu les 5 et 6 mars 2018 à Marrakech et qui sera placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

2. Intégration de deux joueurs juniors:

Après l'exposé de Nourredine Baydi au sujet de l'intégration des joueurs juniors en équipe A, il a été décidé d'intégrer deux joueurs au minimum lorsqu'ils sont convoqués en équipe nationale juniors. Cette décision prendra effet à partir de la saison prochaine et concernera les joueurs de la Botola D1, D2 et du championnat national amateur.

3. La situation financière des clubs:

Le comité directeur a suivi un exposé du président de la commission de contrôle de gestion, Abdelaziz Talbi, au sujet de la situation financière des équipes de la Botola et sa conformité avec la circulaire de la FRMF en matière de transferts lors du mercato hivernal.

A cet effet, les efforts des clubs ont été salués ainsi que leur adhésion au projet de transformation d'associations en sociétés sportives.

Il a également été question de contrôler et d'unifier les informations des footballeurs dans le système des transferts des joueurs au niveau national pour publication afin de la rendre accessible à tous, surtout en matière de contrats entre les clubs et les joueurs sur les aspects financiers notamment la masse salariale.

Il a été convenu de moderniser le système informatique de la FRMF pour permettre aux instances et clubs de suivre les joueurs évoluant au Maroc.

4. Statut de l'arbitre:

Au cours de cette réunion, le président de la commission d'arbitrage, Jamal Kaaouachi, a exposé les points que comprend le nouveau statut de l'arbitre, il s'agit de la formation, de l'évaluation, du contrôle et des salaires.

M.Kaaouachi a ensuite présenté le bilan de la saison 2017-2018 et a présenté des statistiques quant aux désignations des arbitres dans toutes les divisions, les programmes des entraînements et de préparation des arbitres. Les articles de ce statut seront examinés et soumis pour approbation lors de la prochaine réunion du comité directeur.

5. Affaire du Raja Athletic club (RCA):

Au cours de cette réunion, le président de la FRMF a exposé aux membres du comité directeur l'affaire du RCA et les événements qui se sont déroulés depuis la tenue de sa dernière assemblée générale ainsi que la lettre adressée par les adhérents du club à la FRMF et la soumission du dossier devant la commission de gouvernance pour statuer. Après différents échanges, il a été décidé de constituer une commission comprenant les vice-présidents de la FRMF, Hamza Hajoui et Mohamed Joudar ainsi que le vice-président de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), Abdelhak Rizkallah. Cette commission convoquera le président du RCA pour l’inciter à tenir, dans les prochains jours, une assemblée générale conformément aux règlements en vigueur.

6. Affaire de l'entraîneur Fouad Sahabi:

Hassan Filali, président de la commission du statut des joueurs, a présenté les aspects juridiques de l'affaire de l’entraîneur Fouad Sahabi qui a fait l'objet d'une requête adressée par ce dernier et l'amicale des entraîneurs au président de la FRMF.

Il a été décidé de constituer une commission composée de Hassan Filali, président, Mouloud Ajef, Jamal Kaaouachi et Abderhmane Bekkaoui secrétaire général de la LNFP, comme membres pour assurer le suivi de ce dossier.