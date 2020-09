Une circulaire de la FRMF tant attendue

Une circulaire conjointe entre la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et le ministère de la Santé a été émise jeudi afin de permettre le bon déroulement des matchs restants des différentes compétitions dans le contexte du Covid19.



Mise en place afin de réduire le risque de propagation du Covid-19, aussi bien pour les joueurs que pour les membres du staff technique et administratif, cette circulaire vise à achever les différents championnats dans des délais permettant d'honorer les engagements internationaux du Royaume, indique la FRMF dans un communiqué publié jeudi sur son site internet.



La circulaire vise également à instaurer un dispositif de surveillance active, impliquant le staff médical de l'ensemble des clubs et comprenant un examen clinique quotidien pour détecter les signes évocateurs du Covid-19.



Ainsi, toutes les personnes concernées par l'organisation des matches se voient obligée de subir un examen physique, comportant obligatoirement une prise de température et un interrogatoire à la recherche de symptômes évocateurs de la maladie notamment auprès de personnes en contact avec un cas confirmé ou probable.



Ces personnes doivent également effectuer un dépistage régulier par test RTPCR au rythme d'un examen toutes les semaines, relève la circulaire, notant que les tests, dont les résultats devront être notifiés selon la réglementation relative à la déclaration obligatoire de maladies, conditionneront la participation de joueurs et personnes concernés aux compétitions.



Les individus testés négatifs peuvent prendre part à la compétition, ceux testés positifs devront être écartés de la compétition et pris en charge selon les protocoles en vigueur, note la circulaire, ajoutant que les matchs doivent être reportés à partir d'un seuil supérieur à six joueurs détectés positifs.



La circulaire invite les présidents des ligues et des clubs à veiller au respect strict de ces mesures qui dépendent largement de l'adhésion de toutes les parties prenantes aux dites mesures