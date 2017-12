Une chaîne dans l’impasse : Le syndicat des professionnels de Medi1TV tire la sonnette d’alarme

Le torchon brûle entre le président directeur général de Medi1 TV et le syndicat des professionnels de la chaîne. Ce dernier vient de rendre public un communiqué dans lequel il déplore la situation plus qu’inquiétante au sein de la chaîne installée à Tanger.

Ses positions et actes vont à l’encontre de ses propres déclarations faisant du syndicat un partenaire stratégique pour le développement de la chaîne et l’amélioration de sa position dans le secteur médiatique national et international, a précisé ledit communiqué. Et d’ajouter que la direction de Medi1TV persiste à faire la sourde oreille aux revendications du personnel, au moment où le bureau syndical du SPN ne cesse d’afficher sa bonne volonté à entamer un dialogue responsable et sérieux.

Devant cette impasse, le SPM vient de tirer la sonnette d’alarme et impute à la direction de la chaîne, son directeur général en premier, la responsabilité de cette situation.

Tout en indiquant que ses actions ont été décidées pour des considérations purement professionnelles et sociales, le syndicat des professionnels de Medi1TV appelle la direction à trouver des solutions urgentes et appropriées à l’ensemble des problèmes affectant le personnel, peut-on lire dans le document dudit syndicat.

S’agissant des entraves à la bonne marche de la chaîne, le bureau syndical fait part des conditions de travail, de l’opération d’évaluation annuelle, de la grille salariale ainsi que de la convention collective.

Par ailleurs, le communiqué du SPM dénonce le recours de la direction de la chaîne à l’intérim qui consacre la précarité du métier et porte atteinte aux droits et acquis des contractuels.