Une caravane médicale pluridisciplinaire à la rescousse des blessés à Tlat N'Yacoub

Une caravane médicale pluridisciplinaire, initiée par un groupe de professionnels de la santé, a été déployée mardi dans la commune rurale de Tlat N'Yacoub, située près de l'épicentre du séisme qui a frappé la province d'Al Haouz.



Regroupant une trentaine de médecins volontaires de diverses spécialités, cette caravane offre des soins en médecine d'urgence, en traumatologie-orthopédie, en pédiatrie, en ophtalmologie ainsi qu'en médecine générale.



"L'initiative s'inscrit dans le droit fil des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du déploiement des moyens humains et logistiques au bénéfice des populations sinistrées", a déclaré à la MAP Mounir Yahyaoui, président de l'association organisatrice de la caravane.



Il s'agit, selon lui, de fournir des prestations médicales d'urgence au profit des populations sinistrées à Tlat N'Yacoub et les douars avoisinants, dans une logique de complémentarité avec les actions des autorités publiques.



"Nous sommes ici en réponse à l'appel de la Patrie pour prêter assistance aux blessés, en assurant des consultations aux personnes blessées et en prodiguant des soins de première ligne", a indiqué de son côté Youssef Ait Lafkih, pharmacien-clinicien basé à Marrakech.



Il a mis l'accent sur l'importance d'être aux côtés des populations des zones touchées par le séisme, pour leur apporter assistance médicale et réconfort à un moment où elles endurent une difficile épreuve.



Dr. Meriem El Batochy, médecin généraliste venue de Laâyoune, s'est déclarée fière de faire partie de cette caravane pluridisciplinaire ayant pour mission de prodiguer des soins de santé essentiels aux blessés, notamment ceux souffrant de fractures, de brûlures et de différentes blessures.



En outre, la caravane offre des médicaments ainsi qu'un suivi continu aux personnes atteintes de maladies chroniques, a-t-elle précisé.



Cette initiative à forte portée humanitaire s'inscrit en droite ligne de la dynamique enclenchée sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des FAR, qui a donné Ses Hautes Instructions aux Forces Armées Royales pour déployer d’urgence des moyens humains et logistiques importants, aériens et terrestres, ainsi que des modules d’intervention spécialisés à base d’équipes de Recherche et Sauvetage et d’un HMCC.



Les dispositions nécessaires ont été prises au niveau de l’Etat-Major Général des FAR et des Places d’Armes du Royaume, en termes de liaison et de coordination avec les autorités locales, a indiqué un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.



Des détachements d’intervention, des avions, des hélicoptères, des drones et des moyens du génie ainsi que des antennes logistiques sont déployées sur les lieux en vue d’apporter le soutien nécessaire aux différents départements concernés et aux populations sinistrées.