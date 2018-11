Une Liga ouverte aux quatre vents

Les quatre premiers du Championnat d'Espagne se tiennent en seulement trois points avant la 14e journée, qui devait s'ouvrir vendredi par Rayo Vallecano-Eibar. Un resserrement général très inhabituel pour la Liga, où on pourrait voir trois leaders différents se succéder dimanche.

Le duopole Real Madrid-FC Barcelone, c'est fini ? Le week-end dernier, le Séville FC (1er, 26 pts) a repris les commandes au Barça (2e, 25 pts) et c'est la première fois depuis 2006-2007 que le club andalou occupe le fauteuil de leader aussi tôt dans la saison.

Sans compter que l'Atlético Madrid (3e, 24 pts) comme Alavés (4e, 23 pts) restent en embuscade pour la première place, alors que l'Espanyol Barcelone (5e, 21 pts), le Real Madrid (6e, 20 pts) et Gérone (7e, 20 pts) ne sont pas loin.

"Cette Liga, n'importe qui peut la gagner", a titré en début de semaine le quotidien sportif Marca, le plus lu d'Espagne.

Samedi, le Real tentera d'effacer la défaite surprise subie à Eibar le week-end dernier (3-0) lors de la réception de Valence (20h45): entretemps, l'équipe merengue s'est qualifiée avec autorité pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce que n'a pas réussi à faire le club valencien, éliminé de la C1.

Dimanche, l'après-midi s'annonce palpitant. Il y a d'abord Gérone et son attaquant uruguayen Cristhian Stuani, étonnant meilleur buteur de Liga (10 buts), qui reçoivent l'Atlético (16h15) d'Antoine Griezmann, l'un des candidats au Ballon d'Or, à la veille de l'attribution du prestigieux trophée lundi à Paris.

Si les "Colchoneros" gagnent en Catalogne, ils prendront provisoirement les rênes du classement... mais peut-être pas pour longtemps car le Barça pourrait à son tour passer en tête en cas de succès contre Villarreal dans la foulée (18h30).

Et dimanche soir, un improbable choc au sommet opposera Alavés et le Séville FC, avec la première place à portée (20h45)... Tout est ouvert!