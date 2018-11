Une Coupe du monde à trois Pourquoi pas ?

Sur ce dernier point, les collaborations du Portugal (Euro 2004, Final four de la Ligue des nations en juin) et de l’Espagne (Coupe du monde 1982 et J.O d’été 1992) représenteraient un complément idéal. Et puis il y a l’argent évidemment. Dans ce méga format à quarante-huit équipes, c’était le principal argument d’United 2026, qui anticipait des prévisions deux fois plus que celles marocaines. Comme cette donnée commerciale charme Gianni Infantino, la présence des deux pays européens au côté du Maroc tend à augmenter ostensiblement les retombées financières.

Sur le front diplomatique, le Maroc s’était positionné sur un axe d’unité continentale, et de fraternité euro-africaine. Avec les cinquante-cinq membres de l’UEFA et les cinquante-trois de la CAF, les Confédérations des deux continents rassemblent plus de la moitié des votants. Peu avant la tenue du vote qui a sacré la candidature nord-américaine, Noêl Le Graêt, le patron de la Fédération française, grand supporter du Maroc, a défendu le dossier du Royaume devant l’assemblée de la puissante UEFA. Son credo ? Rendre à l’Afrique ce qu’elle a donné au football européen ». Mais entre morale, économie et politique, il y avait un gouffre qui pourrait être comblé par la candidature tripartite, puisqu’en ligne de compte rentreraient désormais également deux pays européens.

En revanche, et bien que le Royaume se situe à seulement 15 kilomètres de l’Espagne, en ces temps de crise migratoire, l’obtention de toutes les garanties nécessaires sur l’aspect clé des visas et de la liberté de circuler des joueurs, des staffs, mais aussi des fans sera un enjeu majeur. Aussi, il va falloir faire face à la concurrence de plusieurs candidatures conjointes, comme celles venues des Balkans, Bulgarie-Grèce-Roumanie-Serbie, ou encore d’outre-Manche (Angleterre, Irlande du Nord, Écosse et pays de Galles), sans oublier le dossier qui part avec une légère avance, composé d’un trio sud-américain, Argentine, Uruguay et Paraguay. Avance symbolique due au 100ème anniversaire de l’événement, dont la première édition s’était tenue, je vous le donne en mille, en Uruguay (1930).