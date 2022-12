Un trio marocain offre une brillante épopée musicale à Belgrade

Un trio de jeunes musiciens marocains a enchanté le public serbe lors d'un concert offert, récemment, à l'Opéra et Théâtre Madlenianum de Zemun à Belgrade, pour marquer la clôture des célébrations du 65ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République de Serbie et le Royaume du Maroc.



Lors de cet événement musical, organisé à l’initiative de l’ambassade du Maroc en Serbie sous le signe de l'"Epopée musicale", les artistes Dina Bensaid (piano), Gibril Bennani (violon) et Abdessamad Alassali (violoncelle), venus spécialement de Casablanca, ont gratifié les férus de musique classique des compositions "Trio no. 3 en ut mineur" de Ludwig van Beethoven et "Trio no. 1 en ré mineur, Opus 49" de Felix Mendelssohn.



Dans une allocution de circonstance, l’ambassadeur du Maroc en Serbie, Mohamed Amine Belhaj, a exprimé sa gratitude au public venu nombreux pour assister à la cérémonie de clôture des célébrations de l'anniversaire spécial des relations diplomatiques entre le Maroc et la Serbie.



Tout le long de 2022, année anniversaire de l’établissement, il y a 65 ans, des relations diplomatiques entre le Maroc et la Serbie, l’ambassade du Maroc à Belgrade a organisé une série d'activités artistiques et culturelles en coopération avec des partenaires serbes, afin de présenter la richesse de la culture marocaine au public serbe.



C’est dans cette optique que le public serbe a pu découvrir le 1er mars une collection spéciale de timbres-poste des deux pays amis, présentée au Musée de la Poste de Serbie, a fait savoir le diplomate, y voyant "un signe des excellentes relations entre les deux nations".



La pianiste et chef d'orchestre Dina Bensaid se produit en soliste dans les plus grandes salles de concert européennes, telles que le ''Victoria Hall'' à Londres ou la Philharmonie de Paris. Elle est lauréate du concours international "Reine Elisabeth de Belgique". La pianiste a collaboré avec de grands chefs d'orchestre et orchestres européens (English Chamber Orchestra et Pasdeloup).



Gibril Bennani est violoniste soliste de l'Orchestre philharmonique du Maroc (OPM) et professeur d'orchestre et de musique de chambre au programme socioculturel "Mazaya", ainsi qu'au Conservatoire national de musique et de danse de Rabat, où il a étudié le violon.

Formé au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, Bennani s’est produit dans le monde entier, notamment au Théâtre du Châtelet et à la Philharmonie de Paris.



Abdessamad Alassali est professeur et violoncelliste à l’OPM. Il a collaboré avec de grands chefs tels que Jean-Claude Casadesus et s’est produit dans des salles de concert européennes prestigieuses comme la Philharmonie de Paris.



Le concert "Epopée musicale", donné le 9 décembre dernier, intervient quelques mois après la brillante prestation musicale de Chalaban, un groupe marocain de musique aux influences Ganga et Guedra, qui a enchanté la scène du Madlenianum en mars dernier.