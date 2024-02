Un tableau relevé pour la 48ème édition du Trophée Hassan II et la 27ème Coupe Lalla Meryem de golf

La 48ème édition du Trophée Hassan II de golf et la 27ème édition de la Coupe Lalla Meryem se tiendront du 19 au 24 février 2024 au Royal Golf Dar Es Salam de Rabat, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Le déroulement simultané sur le même site de ces deux compétitions, organisées par la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG) et l'Association du Trophée Hassan II de golf, perpétue une tradition de mixité instaurée en 1993 par Feu SM Hassan II, illustre fondateur des deux tournois, indique la FRMG dans un communiqué publié sur son site internet.



Le Trophée Hassan II et l’exigeant Parcours Rouge attirent, depuis leur création en 1971, des joueurs professionnels de classe mondiale, relève le communiqué, notant que cette prestigieuse compétition, devenue incontournable sur la scène golfique internationale, accueillera 66 joueurs du PGA Tour Champions (PGATC), circuit américain senior, dans lequel évoluent des légendes du golf mondial telles que Colin Montgomerie, Padraig Harrington, David Toms ou encore Ernie Els, tous vainqueurs historiques du tournoi.



"Cela confère à cette édition une atmosphère de Retour des Champions", ajoute la même source.

Etape très prisée du Ladies European Tour (LET), la Coupe Lalla Meryem réunira, de son côté, sur le Parcours Bleu, l’élite européenne du golf féminin. Parmi les 108 participantes, 5 Marocaines sont attendues dont Ines Laklalech, vainqueur du Lacoste Ladies Open de France 2022, Maha Haddioui, pensionnaire du LET depuis 11 ans et la sensation de l’édition précédente, Sofia Cherif Essakali qui, du haut de ses 13 ans, avait passé le cut, ce qui est un record de précocité, souligne le communiqué.



Comme à l'accoutumée, les juniors sont aussi à l’honneur lors du "Pro-am Hassan II Kids Cup by First Tee". Des équipes composées de joueurs professionnels du PGATC et du LET et de jeunes golfeurs du programme national "First Tee Morocco" s’affronteront le mercredi 21 février dans une atmosphère ludique et instructive. Ce sont ainsi 9 équipes composées de deux enfants et d’un professionnel qui vont se challenger sur 9 trous sur le parcours vert selon la formule de jeu Scramble.



"Ces événements renforcent l’attractivité touristique du Royaume en sa qualité de nation de golf par excellence et les importants efforts déployés par la Fédération Royale marocaine de golf et l’Association du Trophée Hassan II de golf pour leur réussite attestent d’une volonté de promouvoir davantage la culture et la pratique du golf au Maroc", conclut le communiqué.