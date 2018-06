Un retour aux sources réussi pour French Montana

La scène OLM Souissi de Rabat a accueilli, samedi, le rappeur Karim Kharbouch, plus connu sous le nom de French Montana, pour un retour aux sources aussi émouvant qu’envoûtant de l’artiste d’origine marocaine. Habillé tout en noir, French Montana a illuminé la scène, à l'occasion de la 17ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du monde, en créant un univers artistique éblouissant, porté par une voix expressive que le public n’est pas près d’oublier.

Rencontrer les festivaliers à Rabat avait forcément une saveur particulière pour le rappeur qui a entamé sa prestation avec le tube "Loyal", produit en collaboration avec le chanteur Chris Brown et le rappeur Lil Wayne, étalant ainsi son immense talent et sa grande créativité.

Le rappeur a ensuite enchaîné ses tubes "No shopping" sorti en collaboration avec le célèbre chanteur Drake, "Don’t panic", "Welcome to the party" produit pour la bande originale du film américain Deadpool 2, "Ocho cinco", "All the way up" et "Pop that".

Devant une foule répétant avec frénésie le fameux "Haan", une expression culte du rappeur, French Montana a interprété son très célèbre titre "Unforgettable", sorti en collaboration avec le chanteur et rappeur américain Sawae Lee, ainsi que son tube "Famous", dont le vidéoclip a été tourné dans la perle bleue, Chefchaouen. Sur fond d’images d’un Maroc profond, authentique, tout en couleurs, et de danseuses portant des habits traditionnels marocains, l’artiste a fait montre de son talent, avec une scénographie impressionnante, créant une spectaculaire ambiance devant un public en extase.

Ce concert a tenu toutes ses promesses. French Montana est né à Rabat et a grandi à Casablanca, jusqu’à l’âge de 13 ans, avant d’émigrer à New York, dans le Bronx, avec ses parents et ses frères. Petit garçon, il s’est rapidement acclimaté à la culture Bronx, en partie grâce à sa passion pour le hip-hop. Une obsession qui deviendra plus tard sa profession. French Montana est, aujourd’hui, l’un des meilleurs rappeurs américains de sa génération. Il est également fondateur du label Cocaine City Records. Après une vingtaine de mixtapes, il a sorti son premier album «Excuse my french», en mai 2014. Le suivant est sorti en juillet 2017. Intitulé «Jungle Rules», ce deuxième album studio de l'ex-de Khloé Kardashian regroupe de grands noms de la scène hip-hop actuelle avec notamment The Weekend, Max B, Future, Travis Scott, Young Thug, ou encore Pharrell Williams.

Il est également à souligner que depuis octobre dernier, les Américains de Miami peuvent fêter le “French Montana Day”, le 12 octobre de chaque année. L’annonce a été faite, il y a quelques mois, par le maire de la ville de Miami Beach, Philip Levine qui avait tenu lors de son discours à énumérer les nombreux exploits du rappeur, notamment son don de 100.000 dollars à «Mama Hope», une organisation à but non lucratif qui lutte contre la pauvreté en Afrique.

Avec cette organisation, il a également lancé une collecte de fonds pour le Suubi Health Center, un centre médical visant à soigner les populations habitant en milieu rural dans la région de Budondo, en Ouganda, où le taux de mortalité infantile reste très élevé avec 54 décès pour 1.000 naissances en 2016. Le rappeur a également annoncé dans une vidéo publiée sur son compte Instagram qu'un projet était en cours avec l'ONG Care Morocco pour améliorer les conditions scolaires de jeunes Marocains des milieux défavorisés ruraux et urbains.