Un responsable onusien salue les acquis “distingués ” du Maroc dans le développement des capacités de réponse

Le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, Matin Griffiths, a salué, vendredi à Genève, les acquis "distingués" du Maroc en matière de renforcement et d'investissement dans ses propres capacités de réponse, en mettant en avant, à ce propos, l’action du Royaume suite au séisme d’Al Haouz.



Le Maroc a mobilisé des ressources "énormes" pour répondre au tremblement de terre, sortir les survivants des décombres, apporter des soins médicaux et distribuer une aide essentielle, a indiqué le responsable onusien, dans une déclaration aux journalistes, à Genève.



Il a également mis l’accent sur "l'incroyable générosité des associations locales et des bénévoles de l’ensemble du pays".



M. Griffiths a réitéré que les Nations unies sont "prêtes à soutenir les efforts nationaux immédiats et à long terme du Maroc, notamment en matière de coordination".



Quelques heures seulement après le séisme, des efforts colossaux ont été engagés, permettant de parvenir à acheminer vivres et aides alimentaires aux populations sinistrées, par voies aérienne et terrestre.



L’accès aux villages et douars sinistrés est assuré grâce à la mobilisation exemplaire et continue des autorités locales, des Forces Armées Royales, de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, du Croissant-Rouge marocain, de la Gendarmerie Royale, des Forces auxiliaires, des éléments de la Protection civile et des autres intervenants.