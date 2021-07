Un record dont on se serait bien passé

Les autorités locales de la préfecture de Tanger-Assilah ont mené une série de campagnes de sensibilisation et de tournées de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre des mesures préventives émises récemment par le gouvernement afin de contrer la propagation de la Covid-19. Selon un communiqué de la division des affaires économiques de la préfecture de Tanger-Assilah, les services de la Wilaya de Tanger ont veillé à l'application immédiate de ces mesures. Après plusieurs opérations de sensibilisation, organisées dans le cadre des réunions tenues avec les représentants des secteurs de la restauration, des cafés et des commerces, en plus de visites sur le terrain menées par les autorités locales sous la supervision du Wali de la région, des tournées de contrôle coordonnées par des commissions mixtes comprenant lesservicessanitaires et de la sûreté, ainsi que les autorités locales et la protection civile, ont ciblé ces mêmes commerces en vue de s’assurer du respect des mesures sanitaires en vigueur. Suite à ces tournées de contrôle, il a été procédé à l’émission de décisions de fermeture provisoire allant de trois à sept jours à l’encontre de 17 établissements, comprenant des cafés, des restaurants et des commerces, et ce pour non respect des mesures de distanciation physique (50% de la capacité d’accueil) et non utilisation des outils de prévention, notamment les gels hydroalcooliques et les appareils de mesure de la température des clients avant d’accéder aux établissements, a précisé la même source. Les services de la sûreté ont également rédigé 2.700 PV d’infractions à l’encontre de citoyens et d’employés de certains commerces pour non port des masques de protection. Il est à noter que l’opération de contrôle se poursuivra durant les prochains jours, a fait savoir le communiqué, notant que les mesures nécessaires seront prises à l’encontre des contrevenants, et ce pour lutter contre la propagation de la pandémie et préserver la santé des citoyens. Par ailleurs, les services de la Wilaya de Tanger appellent l’ensemble des commerçants et des citoyens au respect strict des mesures de précaution en vigueur, en vue de préserver leur santé et contrer la propagation du coronavirus.