Un nul équitable sanctionne le 124ème derby

Le 124ème derby casablancais qui a opposé samedi le Raja et le Wydad de Casablanca au Complexe Mohammed V en match de la 25ème journée de la Botola Maroc Telecom de première division de football (D1) s'est soldé par un match nul (1-1).

Le WAC a été le premier à ouvrir le score (38e) grâce à Amine Attouchi, avant que le Raja n'égalise sur un but de Badr Banoun en toute fin de rencontre (88e).

Il s'agit du 60ème match nul entre les deux monstres sacrés du football marocain depuis leur premier duel en 1957. Le Raja maintient l'avantage au terme de ces duels, avec 35 victoires contre 29 pour son éternel rival. A l'issue de ce match, les deux clubs se partagent la troisième position du classement avec 37 points, aux côtés du DHJ qui devait se déplacera dimanche chez l'Olympique Khouribga.

L'Olympique de Safi s'est imposé à l'extérieur samedi (4-3) au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat face à l'AS FAR.

Le joueur de l'Olympique de Safi Hamza Goudali a été l'auteur d'un hat-trick au cours de cette rencontre (2e, 44e et 74e minutes) tandis qu'Amine Essaidi a marqué le quatrième but de son équipe. Les buts de l'AS FAR ont été signés par Aboubacar Toungara, auteur d'un doublé (51e et 80es minutes de jeu) et Youssef Kaddoui (68e).

Grâce à cette neuvième victoire de la saison, l'Olympique de Safi remonte à la 3ème place du classement avec 39 points, alors que l'AS FAR occupe la 9ème place avec 33 points.

A noter que le club de l’AS FAR sera entraîné à partir de la saison prochaine par M’Hamed Fakhir.

Par ailleurs, la Renaissance de Berkane s'est imposée également samedi au Stade municipal de Berkane (2-1) face au Chabab Rif d'Al Hoceima.

Le Chabab Rif d'Al Hoceima a été le premier à ouvrir le score grâce à Soufian Zakaria (18e) avant que la Renaissance de Berkane n'égalise sur un penalty converti par Youssef Essaidi (53e). L'incontournable Ayoub El Kaabi a ensuite donné l'avantage à Berkane (56e).

Grâce à cette précieuse victoire, la Renaissance de Berkane s'est hissée à la 8ème place du championnat avec 34 points tandis que le Chabab Rif Al Hoceima stagne à la 14ème place du classement avec 22 points.

Lundi, le stade el Abdi à El Jadida abritera le match HUSA-CAK.