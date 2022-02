Un nul équitable entre l’OCK et la JSS

Pour le compte de la 19ème journée de la Botola Pro Inwi, l'Olympique Club de Khouribga a reçu, samedi, la Jeunesse Sportive Salmi dans un complexe OCP archi-comble.



Le match, qui s’est déroulé sous une pluie battante, s’est soldé sur un score nul et vierge. Les Phosphatiers ont tenté par tous les moyens, dès les premières minutes de la confrontation, de mettre la pression sur la défense des Salmis en vue de la déstabiliser, tandis que ces derniers ont procédé par des contre-attaques. L’attaquant Tomi Sung était un poison pour la défense adverse qu’il pressait tout au long du match.



Le même scénario s'est poursuivi en seconde période, les locaux exerçant un pressing constant sur leurs adversaires, profitant de l’appui de leurs supporters qui se sont rendus en masse au stade et ont failli atteindre leur objectif grâce aux deux joueurs botswanais, Tomi Sung Oribonye et Capello Seakanyeng. Toutefois, leurs tentatives se sont heurtées à une défense salmie bien regroupée autour d’un portier vigilant.



L’entrée en jeu du maestro Najib Mouaatani a donné un peu plus d’allant à l’attaque khouribguie qui s’est créé de nombreuses opportunités franches, mais elles ont été loupées par manque de concentration. Suite à ce résultat, l'Olympique Club de Khouribga occupe la dixième place du classement avec 23 points, alors que la Jeunesse Sportive Salmi s'est hissée à la sixième place avec 26 points.



Chouaib Sahnoun