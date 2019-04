Un nouveau rôle pour Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence va jouer une ancienne combattante dans un tout nouveau film réalisé par la metteuse en scène Lila Neugebauer. L’actrice de ‘Hunger Games’ y incarnera un soldat qui souffre d’un traumatisme crânien. Selon Collider, le personnage de Jen aura du mal à se remettre de ses blessures une fois rentrée chez elle.

Le film sera produit par Scott Rudin et Eli Bush, et le tournage devrait commencer en juin prochain à la Nouvelle Orléans. Le script a également été rédigé par la scénariste Elizabeth Sanders qui en est à son premier coup d’essai. Jennifer pourrait jouer dans ce film aux côtés de Brian Tyree Henry, qui a déjà commencé à discuter de la possibilité d’incarner un autre rôle majeur.

Jennifer avait décidé de prendre une pause loin des projecteurs en 2017, et bien que l’actrice de ‘Hunger Games’ n’a pas remis les pieds sur un tournage depuis un petit moment, elle sera toutefois à l’affiche de ‘X-Men : Dark Phoenix’ dans le rôle de Mystique en juin de cette année.

Annonçant son intention de disparaître pendant quelque temps, la star de ‘Red Sparrow’ avait confié: "Je prends une pause. Je n’ai rien de prévu pendant deux ans ".

Et lorsqu’il lui avait été demandé ce qu’elle ferait de son temps libre, elle avait répondu: "Cuisiner! ".

Cependant, la star de 28 ans avait précisé qu’elle ne s’éloignerait pas complètement des projecteurs car elle devait encore assurer la promotion de plusieurs films.

Elle avait plaisanté : "On se voit dans six mois".

Par ailleurs, durant sa pause d’un an, Jennifer s’est fiancée à Cooke Maroney! Les rumeurs de fiançailles entre la star de ‘Hunger Games’ et son compagnon Cooke Maroney étaient apparues après que J-Law avait été vue portant une bague "massive", et un représentant de l’actrice avait confirmé leurs fiançailles en février dernier.