Un nouveau réseau de passeurs de migrants irréguliers démantelé en Espagne

La police espagnole a annoncé lundi avoir arrêté 26 membres présumés d'une organisation qui a fait entrer clandestinement en Espagne 900 migrants, principalement algériens, au tarif de 2.500 euros la traversée maritime.

Le réseau, installé en Algérie et dans les provinces espagnoles d'Almeria (sud) et d'Alicante (sud-est), utilisait des embarcations ultra-rapides pour traverser en trois heures la mer d'Alboran depuis Oran (nord-est de l'Algérie), a expliqué la police dans un communiqué.

L'organisation faisait aussi passer des migrants entre Tanger et la ville portuaire espagnole d'Algésiras.

«Chaque migrant devait verser à l'organisation entre 2.000 et 2.500 euros pour la traversée maritime» et 500 euros supplémentaires pour le transfert en voiture jusqu'à des villes du Sud et de l'Est de l'Espagne, selon le communiqué.

Si les migrants ne disposaient pas de la somme demandée, les trafiquants n'hésitaient pas à les abandonner sur la route ou à les séquestrer jusqu'à ce que des proches paient leur dette.

En 2019, le réseau a obtenu «un bénéfice de plus d'un million et demi d'euros», a indiqué la police.

Les 26 membres présumés de l'organisation - dont la nationalité n'a pas été révélée - ont été arrêtés principalement dans les provinces d'Almeria et d'Alicante.

En juin, la Garde civile avait annoncé l'arrestation de sept ressortissants algériens en tant que membres présumés d'une organisation qui transportait des migrants sans papiers de l'Algérie vers l'Espagne.

L'Espagne a vu les arrivées par la mer de migrants baisser de 54,5% l'an dernier. Leur nombre est passé de 57.498 en 2018 à 26.168 en 2019, selon le ministère de l'Intérieur.

Par ailleurs, quelque 73.973 tentatives de migration irrégulière ont été avortées en 2019 par le Maroc et 208 réseaux de trafic démantelés, dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière menée par le Royaume, indique une source au ministère de l'Intérieur.

Dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière, le Royaume du Maroc a continué, en 2019, à déployer des efforts d'envergure notamment en termes de démantèlement des réseaux de trafic des migrants et d’avortement des tentatives de migration irrégulière, souligne la même source, ajoutant que ces efforts soutenus ont également porté sur des actions de prévention et d’assistance des victimes et personnes vulnérables, couronnées par le sauvetage en mer de 19.554 migrants irréguliers.

Ces résultats significatifs, précise-t-on, dénotent le rôle central du Royaume et sa contribution majeure en termes de sécurité régionale.