Un nouveau complexe touristique à Ifrane au profit de la famille de l’ enseignement

La Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducationformation a procédé, samedi à Ifrane, à l'inauguration du nouveau complexe touristique Zephyr, destiné à la famille de l’enseignement. Ils'agit du troisième complexe touristique du genre réalisé par la Fondation MohammedVI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation au profit de ses adhérents, après celui de "Zephyr Targa" à Marrakech et “Zephyr Mazagan” à El Jadida. Le complexe a été inauguré par le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi, qui était accompagné du président de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvressociales de l’éducation-formation,Youssef El Bakkali, du ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha, et du gouverneur de la province d'Ifrane. Construitsur une superficie de 5 hectares, Zephyr Ifrane compte un hôtel de hautstanding composé de 60 chambres et 4 suites, 84 appart-hôtels spacieux et bien équipés, ainsi que de nombreux espaces de détente et de loisirs, notamment un restaurant, une cafétéria, un salon de thé et des piscines. Il comprend également un espace de conférences constitué de trois salles de réunions destinées à l'accueil des évènements professionnels, une aire de jeux au sol souple, deux terrains pour la pratique du sport, une agora pour les activités récréatives et de nombreux espaces verts. ‘’ZephyrIfrane, qui ouvrira ses portes aux adhérents de la Fondation à compter du 19 juillet,sera réservé en priorité au personnel de l’éducation-formation pendant l'été et les vacances inter-trimestrielles’’, a indiqué à la MAP, le président de Fondation, Youssef El Bakkali. Selon lui, cette nouvelle structure est également ouverte à l'ensemble des citoyens et des touristes étrangers hors période de vacances scolaires, dans le but de permettre à la fondation d'avoir un équilibre financier. Le ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha, a indiqué que cette structure est la troisième du genre mise en place par la fondation, après celles de Marrakech et de Mazagan, ajoutant qu'un quatrième complexe sera ouvert incessamment à Agadir. Le ministre a mis l'accent sur l'importance des actions réalisées par la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation en faveur de ses adhérents, ajoutant que ces opérations touchent d’autresservices dansles domainessocial, médical et du logement et de la formation. Selon la Fondation, le service de réservation sera opérationnel dès le 15 juillet via une plateforme numérique dédiée, disponible sur www.zephyrhotels.ma. La digitalisation du processus de réservation vise à favoriser la transparence en affichant la disponibilité des chambres, et à garantir une solution de paiement simple et sécurisée. La gestion du complexe est confiée à la société Zephyr développement, créée par la Fondation en 2018, pour assurer un service hôtelier et touristique professionnel, conforme aux plus hautsstandards de qualité. Il est assuré par un personnel qualifié, qui bénéficiera de la formation continue dans le cadre d’une convention-cadre, signée en marge de la cérémonie d'inauguration, entre la Fondation Mohammed VI et le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, département de la formation professionnelle. Cette convention, précise la Fondation, a pour objectif de mutualiser les efforts des deux parties pour la promotion de la formation professionnelle dans les domaines de l’hôtellerie et du tourisme.