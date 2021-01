Un moral au beau fixe chez le Onze national

La sélection marocaine des joueurs locaux poursuit son programme de préparation au stade annexe de la Rénovation à Douala en perspective de son prochain match, prévu ce vendredi à 17 heures, contre le Rwanda et comptant pour la seconde journée du groupe C du CHAN. Le Onze national, faisant figure de favori dans ce tournoi qui en est à sa sixième édition, avait entamé la compétition par une courte victoire au détriment du Togo sur la marque de 1 à 0, but de Yahya Jabrane sur penalty. Certes, l’essentiel a été fait mais la manière n’avait pas suivi et le premier à se montrer critique quant à la prestation a été le sélectionneur Houcine Ammouta qui avait déclaré qu’il était «satisfait du résultat mais pas du contenu, on a trop vendangé ». Après la séance de décrassage de mardi pour les joueurs qui avaient pris part au match de lundi, le Onze national devait effectuer une seconde séance mercredi et une troisième jeudi pour peaufiner les ultimes réglages avant l’opposition contre le Rwanda. Le moral est au beau fixe en témoignent les déclarations des joueurs au site officiel de la Fédération, frmf.ma. Pour Zakaria Fati, la victoire lors du premier match permettra à l’équipe d’aborder la seconde rencontre dans de bonnes dispositions, ajoutant que la confiance est bien là afin que le résultat espéré soit au rendez-vous. Quant au néo sociétaire du Raja, Noh Saadaoui, intégré par Houcine Ammouta en fin de match contre le Togo, il s’est dit comblé pour sa première cape, affirmant que l’objectif tracé dès le départ est la victoire finale. Du côté de l’infirmerie, le médecin de l’équipe, Abderrezak Hifti, a souligné que les joueurs sont en parfaite santé et le séjour à Douala se déroule dans les meilleures conditions. Pour le cas d’Adam Nafati, le Dr Hifti a fait savoir que les derniers tests cliniques ont révélé des résultats normaux et que le joueur pourrait être prêt d’ici deux ou trois jours. Pour ce qui est d’Abdelilah Hafidi, le docteur Hifti a donné son aval pour que le Rajaoui puisse rejoindre le groupe, tout en rappelant qu’après une telle blessure, son retour doit être progressif et qu’il ne peut disputer un match dans son intégralité. Dans sa déclaration au site fédéral, le Dr Hifti n’a pas manqué de louer la prestation de Soufiane Rahimi, retenu d’ailleurs meilleur joueur du match Maroc-Toga, et qui revient lui aussi d’une blessure. A noter qu’après la rencontre contre le Rwanda, le Onze marocain, tenant du titre, affrontera le 26 courant dans le cadre de la troisième journée du groupe C l’Ouganda, sachant que les deux premiers du groupe se qualifieront pour le tour des quarts de finale. Par ailleurs, il y a lieu de signaler que la page de la première journée de ce CHAN 2020 a été tournée mardi par la programmation des rencontres du groupe D qui ont eu pour cadre le stade de Limbé. Ainsi, la Guinée n’a pas trop fait dans les détails, disposant de la Namibie sur le score de 3 à 0, à l’instar de la Zambie qui n’a pas raté ses débuts, prenant le meilleur par 2 à 0 sur la Tanzanie. Le CHAN camerounais devra se poursuivre aujourd’hui avec la tenue des matches de la seconde manche du groupe B, avec un programme qui se décline comme suit : LibyeRD.Congo et Congo-Niger respectivement à 17h00 et 20h00.