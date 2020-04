Un mois de plus en attendant d'y voir plus clair

Mais pour tout vous dire, un renforcement de ces mesures n’aurait pas été de trop. Certes, le gouvernement appelle « toute citoyenne et tout citoyen à la nécessité du strict respect des exigences de cette période délicate et à adhérer efficacement à la mise en œuvre des mesures préventives prises pour éviter l’aggravation de la situation liée à la pandémie du coronavirus et surmonter ces circonstances difficiles avec un minimum de dommages ». Néanmoins, il suffit de parcourir une grande métropole comme Casablanca pour observer avec regret l’absence de gestes barrières ou encore une application pour le moins légère des mesures préventives en particulier dans les quartiers populaires. Les regroupements de jeunes dans les coins de rue y sont toujours d’actualité. Tout comme les vendeurs ambulants à l’origine d’attroupements inconscients. L’inconscience définit également les cohues formées devant les établissements de santé à chaque sortie d’un patient COVID-19 guéri. Mais pas que.

Les souks sont eux aussi de véritables bombes à retardement. Toujours autant fréquentés, ils risquent de l’être encore plus à l’approche du Ramadan. Afin d’éviter que les citoyens ne s’y précipitent en masse, craignant une hypothétique pénurie, l’Exécutif assure et rassure via le communiqué :« Les services compétents poursuivront leurs actions pour garantir une offre suffisante répondant aux besoins de consommation des familles en produits alimentaires, médicaments et tous les produits nécessaires, y compris les besoins du mois sacré du ramadan, avec la mobilisation de tous les services pour assurer le contrôle et le suivi réguliers de l’état des espaces commerciaux et l’efficience des circuits de distribution».

A la lumière des efforts du gouvernement, la population marocaine n’a, a priori, aucune inquiétude à se faire. En revanche, il lui revient d’aller s’approvisionner de manière responsable. D’abord en évitant les attroupements, puis en maintenant une distance réglementaire et les gestes barrières. Car hormis le port du masque, il ne faut pas se voiler la face. Sans verser dans un esprit moralisateur, il est important que chaque citoyen prenne conscience du pouvoir qu’il a entre les mains. Celui de combattre la propagation du COVID-19. Comment ? Tout simplement en respectant un confinement strict. Un confinement où les sorties sont motivées par des besoins d’extrême nécessité. On vous concède que ce n’est pas une partie de plaisir, mais en attendant un vaccin, disponible au mieux en janvier 2021, il n’y a pas d’autre moyen pour stopper la propagation du virus à part le confinement ou un dépistage massif. Mais même dans ce cas, le confinement est capital.