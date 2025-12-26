Le 3ème Forum arabe sur le développement touristique, du 28 au 30 décembre à Tanger

Le troisième Forum arabe sur le développement touristique se tiendra, du 28 au 30 décembre à Tanger, sous le thème "Le rôle du tourisme sportif dans le renforcement du développement économique".



Initiée par l’Organisation arabe pour le développement administratif (OADA) relevant de la Ligue des Etats arabes, cette rencontre tend à renforcer la complémentarité entre les secteurs du tourisme et du sport, et de mettre en relief le rôle du tourisme sportif en tant que l’un des principaux leviers du développement économique et social dans la région arabe, indique l'OADA dans un communiqué.



Ce forum vise à explorer les voies de développement des secteurs du tourisme et du sport dans le monde arabe, à travers l’analyse des expériences réussies en matière de promotion de l’investissement durable, la mobilisation des technologies modernes dans le marketing et la gestion des destinations touristiques, ainsi que l’élaboration de stratégies opérationnelles favorisant l’intégration entre les pays arabes dans l’organisation et l’accueil des grands événements, tout en mettant en lumière l’importance et le rôle des infrastructures et des équipements logistiques dans le soutien de la croissance de l'activité touristique, rapporte la MAP.



Cette édition examinera également les défis auxquels sont confrontés les deux secteurs, notamment la concurrence régionale, les exigences de la durabilité environnementale et la nécessité de préserver l’identité culturelle, tout en proposant des visions et des solutions innovantes aux niveaux local, régional et international, à même de renforcer la compétitivité et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement du tourisme et du sport dans la région.



Le forum connaîtra la participation de responsables issus des secteurs public et privé, concernés par les domaines du tourisme, de la jeunesse et des sports, de la culture et des médias, ainsi que de représentants d’organisations arabes, régionales et internationales, des fédérations et comités sportifs et olympiques, en plus d’experts, de consultants et d’investisseurs dans le secteur touristique et de la gestion des événements sportifs, conclut la même source.