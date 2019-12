Un jihadiste marocain arrêté en Espagne

La police nationale espagnole a annoncé, jeudi, l'arrestation dans la commune de Parla (centre de l'Espagne) d'un homme de nationalité marocaine pour son appartenance présumée à l'organisation terroriste Daech. L'individu arrêté, âgé de 25 ans, faisait partie d'un réseau international d'individus membres de Daech, qui interagissent entre eux via des canaux de communication virtuels, précise la même source dans un communiqué. Le mis en cause, qui était "fortement radicalisé", utilisait ses profils sur les réseaux sociaux pour mener une propagande médiatique de l'idéologie de cette organisation terroriste, en vue de capter, endoctriner et recruter de nouveaux membres. L'enquête menée par la police a révélé que le détenu, qui a montré une intense activité sur les réseaux sociaux, avait téléchargé et diffusé du contenu multimédia en faveur de ladite organisation terroriste, dans lequel il vante le terrorisme djihadiste, poursuit le communiqué, notant que le prévenu a été emprisonné. La perquisition du domicile du détenu a permis de saisir de nombreux matériels, supports électroniques, terminaux téléphoniques et des documents d'un grand intérêt.