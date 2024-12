Un forum international à Assa souligne le rôle des médias dans la défense de l'intégrité territoriale du Royaume

Des académiciens et chercheurs ont souligné, lors du 9ème forum international des oasis dans les régions sahariennes du Maroc qui s'est ouvert vendredi à Assa, le rôle des médias dans le plaidoyer pour la marocanité du Sahara face à la désinformation et aux mensonges des médias hostiles à l’intégrité territoriale du Royaume.



Les participants à ce forum de trois jours, organisé par le Centre de la jeunesse sahraouie pour la créativité sociale sous le signe : "Le patrimoine et les médias, levier de développement dans les régions du Sahara marocain et une nécessité pour plaider la marocanité du Sahara", ont mis l’accent sur les derniers développements de la question de l'intégrité territoriale du Royaume et le soutien exprimé à la souveraineté du Maroc sur son Sahara par de grands pays tels que les États-Unis d'Amérique, l'Espagne et la France.



Dans ce contexte, le directeur des recherches et de la pédagogie à l'Institut supérieur de l’information et de la communication, Mouhcine Benzakour, a souligné la nécessité pour les médias, en particulier les réseaux sociaux, d’accompagner l'évolution de cette question, relevant que le Maroc défend ses droits et se trouve en position de force, ce qui nécessite le changement de stratégie pour faire face aux ennemis de l'intégrité territoriale, en soutenant la souveraineté du Maroc sur son Sahara.



Il a ajouté que l'ouverture par plusieurs pays de consulats dans les régions du Sud du Royaume est une preuve supplémentaire de la sécurité et de la paix qui règnent dans ces provinces, plaidant pour le renforcement du rôle des médias marocains pour la diffusion d'informations précises sur la question de l'intégrité territoriale dans le but de servir les intérêts du Royaume et de son unité.



De son côté, Oualid Kebir, journaliste et militant politique algérien, a évoqué les origines et les objectifs de la propagande des médias algériens sur la question du Sahara marocain.

Il a noté que le pouvoir algérien alloue un budget annuel conséquent pour alimenter la propagande contre le Maroc et saboter la solution politique réaliste à la question du Sahara marocain, au lieu d’orienter ces dépenses vers le développement du pays et le bien-être du peuple algérien.



Une convention de partenariat sur la recherche scientifique, l'environnement, les ressources naturelles et le développement durable dans les régions du Sahara a été signée en marge de ce forum entre la commune d’Assa et la faculté des lettres et des sciences humaines Ben M’sik à Casablanca.