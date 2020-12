Un enfant chez les Bieber, ce n ’ est pas pour bientôt

Depuis le mariage de Justin et Hailey Bieber survenu il y a deux ans, les fans n’attendent plus qu’une chose : que le couple fonde enfin une famille. Une question qui est revenue sur la table lors d’un récent passage du chanteur de 26 ans dans le Ellen DeGeneres Show.



«J’en aurai autant que Hailey est prête à en avoir. J’aimerais avoir ma petite tribu à moi. C’est son corps et c’est elle qui décide de ce qu’elle veut en faire», a-t-il déclaré. Mais alors qu’est-ce qu’ils attendent? D’après Justin Bieber, son épouse n’est tout simplement pas prête.



«Ce n’est pas vraiment un problème, mais je pense que Hailey a encore des choses qu’elle veut accomplir en tant que femme. Et je pense qu’elle n’est juste pas encore prête et ça me va», at-il ajouté Toutefois, Hailey Bieber n’a jamais caché que la question la travaillait. Dans une interview donnée à Vogue Arabia en 2018, la jeune femme de 24 ans déclarait : «J’adore les enfants, et j’ai hâte d’en avoir. Je dirais que c’est une réalité qui se rapproche de plus en plus, mais ce n’est vraiment pas pour tout de suite». Alors patience !