Un effectif prometteur du Raja force le nul à Oued Zem

La rencontre qui a opposé le Rapide d’Oued-Zem, au stade municipal, au Raja de Casablanca, pour le compte d’un match reporté de la septième journée du Botola Pro Maroc Telecom, s’est soldée par un match nul (0/0).

En première mi-temps, les Aigles verts étaient sur le point d'ouvrir le score, cependant la barre transversale a empêché l'équipe casablancaise de prendre l’avantage à trois reprises par l’intermédiaire de Sofiane Rahimi et Anas Jebroun.

Les visiteurs étaient en quelque sorte amoindris puisque leur coach, Jamal Sellami, a aligné des éléments dont la plupart sont des réservistes ou appartenant à l’équipe Espoir, et ce en vue de laisser les titulaires se reposer puisque le RCA devra disputer deux rencontres importantes cette semaine contre le Hassania Agadir et le Wydad de Casablanca.

Suite à ce résultat, le Raja de Casablanca est septième au classement général avec 11 points, tandis que le Rapide d’Oued-Zem a abandonné l'avant-dernière position et occupe la 13ème place avec 8 points dans l’escarcelle.