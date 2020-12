Un doublé d'En-Nesyri offre la victoire à Séville face à Rennes

L'international marocain Youssef En-Nesyri a signé mardi soir un doublé face à Rennes, permettant au FC Séville de s'imposer (3-1) face au club français lors de 6è et dernière journée de la phase de poules de la Ligue et champions. Les Sévillans, assurés de leur deuxième position du groupe, ont ouvert le score grâce à Jules Koundé sur une passe décisive de l'attaquant marocain Oussama Idrissi, titularisé pour la deuxième fois en Ligue des champions. Egalement aligné dans le onze de départ, En-Nesyri a confirmé son excellent état de forme en signant un doublé lors de cette ultime journée de la phase de poules. A une minute de la pause, l'avant-centre marocain a d'abord coupé la trajectoire d'une tête imparable suite à un superbe centre d'Oliver Torres. A dix minutes du coup de sifflet final de l'arbitre, l'attaquant marocain a récidivé sur une frappe croisée du gauche à ras de terre qui n'a laissé aucune chance au portier rennais et au défenseur marocain Nayef Aguerd, impliqué dans cette action. Le club andalou termine la phase de poules à la 2è position avec un total de 14 points, derrière Chelsea de Hakim Ziyech (14 pts), qui a concédé un nul (1-1) face aux Russes de Krasnodar. Blessé samedi en championnat lors du match face à Leeds, Ziyech n'a pu prendre part à la rencontre.