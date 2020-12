Un avocat ittihadi élu à la tête du Barreau de Marrakech

L' avocat ittihadi Mohamed Salah El Hamidi a été élu président du barreau de Marrakech, après avoir devancé Ibrahim Sadouq au deuxième tour des élections, qui se sont déroulées le 11 décembre courant. En effet, Mohamed Salah El Hamidi a remporté 670 voix contre 173 voix pour son rival. Lors du premier tour de ces élections auxquelles ont pris part 12 avocats, Mohamed Salah El Hamidi a remporté la première place avec 247 voix contre 111 voix pour Ibrahim Sadouq, alors que Salaheddine Dadouch a obtenu 82 voix, Khaled El Fatoui (74), Moulay Abdelaziz El Alaoui El Moudni (71), Omar Bentou (70), Moulay Abdelatif Htitich (65), Abdelaziz Moumen (63), Abdelatif Fikri (40), Said Benslam (36), Mouhamed Boulmane (7) et Fatima Rebbahi (5). Trois avocats appartenant à l’USFP étaient en lice pour la présidence du barreau de Marrakech et ils ont remporté les trois premières places au premier tour. Cela démontre que l'USFP est fortement présent dans les rangs des avocats à Marrakech, ce qui pourrait renforcer davantage le secteur des avocats ittihadis dans cette ville à l'avenir. Il convient de rappeler que Mohamed Salah El Hamidi était un militant du mouvement de gauche 23 Mars. Il a été arrêté et emprisonné avec un groupe de militants avant d’être libéré en 1984. Ensuite, il a rejoint l'USFP. Mohamed Salah El Hamidi a été élu à maintes reprises membre du barreau de Marrakech, et était plusieurs fois en lice pour la présidence dudit barreau.