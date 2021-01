Un autre coup dur pour les séparatistes

Le porte-parole du « Groupe international de soutien aux Sahraouis », Pedro Altamirano, a appelé, dans une vidéo qu'il a postée sur la page du groupe et sur sa page personnelle Twitter, les dirigeants du Polisario à oublier l'action militaire et à l'arrêter définitivement car elle les desservira au regard des récents développements dans la région. Pedro Altamirano s'est adressé aux dirigeants du Polisario d'un ton vif en affirmant: «Vous ne pouvez plus compter désormais sur une action militaire pour réaliser des gains au Sahara, car l'équilibre des forces militaires n'est pas du tout en votre faveur». Il a accusé les dirigeants du Front en annonçant « qu’au moment où vous vivez dans l’opulence et dans d'excellentes conditions, que ce soit dans les quartiers chics de Victoria à la périphérie de Barcelone, en Espagne, ou dans la capitale française, les populations de Tindouf souffrent ». Le premier soutien du Polisario en Espagne a qualifié celui-ci d’impuissant face aux succès diplomatiques marocains.