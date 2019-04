Un an de prison pour le stalker de Taylor Swift

Roger Alvarado, qui avait tenté de s’introduire chez Taylor Swift seulement un mois après sa sortie de prison pour une précédente intrusion chez la chanteuse, a été condamné à une peine allant de deux à quatre ans de prison. Par ailleurs, il ne doit avoir «absolument aucun contact avec Taylor Swift. Pas d’appel, pas de lettre, pas de contact vidéo », selon la juge Laura Ward, citée par Page Six.

Cependant, le stalker risque fort de se retrouver à nouveau devant un juge ; il avait confié dans une interview avec la publication qu’il tentera « probablement » de s’introduire à nouveau chez l’interprète de Shake It Off.

« Je ne veux pas lui faire de mal, je voulais juste lui parler, discuter avec elle. Elle a l’air gentille », avait-il déclaré.