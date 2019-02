Un adversaire congolais dans les cordes du Raja

La Coupe de la Confédération CAF se poursuivra ce mercredi pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules. A ce stade de la compétition, le football national est représenté par trois clubs et les chocs à l’ordre du jour du groupe A devront opposer le Raja aux Congolais de l’Association Sportive Otoho D’Oyo et la Renaissance de Berkane au Hassania d’Agadir.

Pour ce qui est de la première confrontation prévue à 17 heures au Complexe Moulay Abdellah à Rabat, le Raja, tenant du titre, tâchera de saisir l’opportunité de jouer un adversaire dans ses cordes en vue de glaner les points de la victoire et de se mettre dans de bonnes dispositions dans la course à la qualification au prochain tour.

Cette rencontre intervient à moins d’une semaine après l’élimination des Verts de la Coupe arabe des clubs, mais cela ne devrait pas les affecter pour autant. Loin de là, ils auront à cœur de rectifier le tir, en attestent les propos tenus par leur coach, le Français Patrice Carteron, qui connaît parfaitement la compétition continentale. Il a indiqué que «l’on doit exploiter le fait de se produire à domicile pour remporter ce match», avant de préciser que « ce n’est pas gagné d’avance. Les joueurs doivent être concentrés et donner le meilleur d’eux-mêmes pour surclasser l’adversaire congolais qui jouera sans pression».

A 20 heures du côté du stade municipal de Berkane, la Renaissance locale croisera le fer avec le HUSA dans une explication 100% marocaine. Il est vrai que sur le papier, les Berkanis partent avec les faveurs des pronostics vu l’avantage du terrain et de leur expérience africaine. Sauf que sur la pelouse, les Gadiris sont capables de créer la surprise ou du moins regagner le bercail sans dégât.

Pour l’entraîneur de la RSB, Mounir Jaâouani, ce sera un match difficile entre deux protagonistes qui se connaissent bien. Et d’ajouter qu’il espère récupérer les cadres convalescents de l’équipe (Mhamdi, Laachir, Mbarki et Kodjo), car l’objectif fixé n’est autre que les trois points de la victoire.

Quant au coach du HUSA, Miguel Angel Gamondi, il reconnaît que la RSB est un coriace adversaire, aguerri pour ce genre de matchs. Néanmoins, le Hassania qui alignera son équipe type garde ses chances intactes et ne ménagera aucun effort afin de décrocher un résultat positif en dehors de ses bases, a-t-il fait savoir.

Il y a lieu de rappeler que ce groupe A enregistre une égalité parfaite à l’issue de la première manche dont les matches s’étaient soldés par des issues de parité : un partout entre Otoho D’Oyo et la RSB et entre le HUSA et le Raja, sachant par là même que les deux premiers se qualifieront pour les quarts de finale, tour qui se jouera en aller et retour en avril prochain.