Un Raja trop défensif rate le coche face à Al Ahly

Après avoir été défavorisé par les pronostics et décrié par son public depuis un bon bout de temps, le Raja a été beaucoup plus prédisposé à se faire coiffer au poteau qu’à remporter la Super Coupe d’Afrique.



En croisant le fer mercredi au stade Ahmed Ben Ali à Doha au club égyptien d’Al Ahly, les Verts ont vu leurs rêves s’évaporer, cédant le gain de la partie après recours aux tirs au but (6-5), au moment où le temps réglementaire s’était soldé sur un score de parité, un partout.

Ce fut une opposition reflétant parfaitement les aspects d’un match au finish.



Abordé par un désagrément par les Cairotes qui ont dû faire sans leur capitaine Amr Soulaya, blessé à l’échauffement, cette donne n’a pas affecté leur prestation. Il faut reconnaître que le Raja leur a permis de rendre une copie offensive, tant que les Verts optaient pour un jeu défensif à outrance, surtout lors des 20 dernières minutes, au point de se demander si l’adversaire du jour est à caser dans la catégorie des équipes de la trempe de Liverpool des grands jours ou du Real en grande forme.



Comme précité, le National du Caire a entamé la rencontre pied au plancher sans pour autant parvenir à brûler la politesse à l’arrière garde rajaouie conduite avec brio par Marouane Hadhoudi et Jamal Harkas, bien parti pour laisser sur le banc Ilyass El Haddad.

Et c’est contre le cours du jeu que le Raja a réussi à ouvrir la marque suite à une jolie passe de Hafidi pour Medkour qui a vu son centre tir repoussé au fond des filets par Ahadad dès la 13ème minute.



Un but qui a fait beaucoup de bien pour les coéquipiers de Zakaria El Wardi, meilleur rajaoui du match, qui ont gagné en confiance, tâchant avant tout à avorter les actions de l’équipe adverse. Celle-ci ne s’est pas laissé faire, loin de là, elle a continué à manœuvrer surtout sur le flanc gauche où se trouvaient les virevoltants Maâloul et Afcha.



Al Ahly, tenant du titre au détriment de la Renaissance de Berkane, a vu ses efforts récompensés à trois minutes du coup de sifflet final après un but de Taher Mohamed. Une égalisation qui a conduit les deux protagonistes à l’épreuve des penalties qui a tourné à l’avantage d’Al Ahly où évolue l’international marocain Badr Benoun, qui s’est comporté en pro, ravi de garnir son CV par un trophée continental sans montrer sa joie en guise de respect pour le club de ses premières amours. Il a fait savoir à ce propos qu’il ne voulait pas se retrouver dans une telle situation, celle de jouer devant son ancien club.



Badr Benoun est en droit de se targuer d’une autre performance jamais réalisée auparavant. Il devient le premier joueur à décrocher trois Super coupes d’Afrique d’affilée, en 2019 avec le Raja et en 2020 et 2021 avec Al Ahly.



La formation égyptienne décroche donc son huitième titre de Super Coupe d’Afrique, au moment où le compteur du Raja reste bloqué à deux, mais le club casablancais nourrit l’espoir de garnir, le plus vite possible, par une dixième consécration africaine. Sachant que le Raja et le Wydad sont engagés cette saison dans la phase de poules de la Ligue des champions et ne manqueront certainement pas d’aller jusqu’au bout dans leur campagne africaine.



Mohamed Bouarab