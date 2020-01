Un Raja, reposé, déroule à Tanger

Le Raja de Casablanca s'est largement imposé en déplacement mercredi soir face à l'Ittihad de Tanger (1-4), en match retard comptant pour la 11è journée de la Botola Pro D1 de football.

Les quatre réalisations des Aigles Verts ont été signées Ben Malongo (31è, 66è) et Mahmoud Benhalib (37è et 50è), tandis que l'unique but du club du Détroit a été inscrit par Mohammed El Amraoui (45è+3) sur penalty.

Suite à ce succès, le Raja s'est hissé en 3è position du classement avec 20 points, à sept unités du leader, la Renaissance de Berkane, et à trois points du Wydad Casablanca (2è), alors que l'Ittihad de Tanger stagne à la 14è position avec un total de 10 points.

A propos de la RSB, elle a essuyé un cinglant revers du côté de Zemamra. La RCAZ a créé ainsi la surprise en s'imposant face au leader berkani par 5 à 0, en match comptant pour la douzième journée de la Botola Pro D1, disputé mercredi soir au stade Ahmed Choukri à Zemamra.

Les buts de ce match ont été inscrits par Abdessamad Lambarki (60', 70' et 77'), Zakaria Kinani (79') et Ibrahim Elbahri (90'+3').

Malgré cette défaite, la première de la saison, la Rennaissance de Berkane préserve, comme précité, sa position de leader avec 27 points avec 4 longueurs d’avance sur son dauphin le Wydad de Casablanca qui devait accueillir hier le Hassania d'Agadir en match d’ouverture de la 13ème journée. Sachant que cette manche se poursuivra ce soir à partir de 19 heures par la rencontre qui opposera au stade El Abdi à El Jadida le DHJ au RCOZ.