Un Marocain arrêté en Espagne avec la collaboration de la DGST

La police nationale espagnole a annoncé, samedi, l'arrestation à la localité de Getafe, à Madrid, d'un individu de nationalité marocaine pour son appartenance présumée à l'organisation terroriste Daech. Cette opération a été menée de manière conjointe avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) et le Centre national espagnol d'intelligence (CNI), précise la police espagnole dans un communiqué.



L’individu est accusé de participation présumée aux crimes d'intégration d’une organisation terroriste, de recrutement et d'endoctrinement de tiers, indique la même source, ajoutant que les enquêtes menées ont confirmé que le mis en cause, d'idéologie takfiriste, adhérait pleinement aux postulats de l'organisation terroriste Daech et procédait au recrutement continu de tiers à travers les réseaux sociaux.



Au cours de l'opération, qui a eu lieu jeudi dernier, une perquisition au domicile de la personne arrêtée a également été effectuée, permettant la saisie de nombreux matériels électroniques, des terminaux téléphoniques et de documents qui sont en cours d'analyse par les services compétents. Ses activités sur Internet ont révélé qu'il était un adepte de Daech et qu'il s’adonnait au suivi et à la propagation de centaines de fichiers faisant l'éloge du djihad. Il possédait également des manuels d'autoformation militaire djihadiste. Il a également aidé un revenu de la Syrie à s'installer en Espagne en lui apportant un soutien logistique, conclut la police espagnole.