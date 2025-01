Un Français à Mazagan en 1900

«Le thé, écrit Montet dans un autre passage de son récit, délie la langue d’un Marocain». Autour donc des «trois verres obligatoires de thé vert à la menthe, saturé de sucre» offerts par le caïd, ce dernier « s’exprime en termes très vifs sur l’état lamentable du Maroc, les abus de l’administration et la tyrannie du Makhzen. C’est lui qui, quelques années auparavant, disait à un officier français : Venez donc au Maroc, vous Français!». Et le thélogien de tirer de ces propos la conclusion qui appuie son intime conviction : «Plus j’entre en rapport avec les Marocains, plus je me convaincs (…) du désir hautement exprimé par beaucoup de Marocains dans toutes les sphères sociales d’un protectorat, et surtout d’un protectorat français».



Dans un autre chapitre de son récit, Montet raconte, alors qu’il est invité chez un riche commerçant de Rabat, le déroulement de la cérémonie du thé à la mode marocaine, description qui mérite d’être rapportée : « Un esclave apporte un plateau, théiére et samovar, de provenance européeene, tasses blanches et petits verres colorés, de même origine, sucre, thé vert et menthe fraîche. La menthe est le seul produit authentiquement marocain et la boisson favorite des gens Du Magreb El-Aksa. Le maître de la maison prépare lui-même le thé. (…) Quand l’infusion (de la menthe) est terminée, il remplit, non pas les tasses, mais les verres seuls, qui sont offerts par le maître de la maison lui-même. (…) Le lecteur aura remarqué que nous avons bu le thé dans des verres de couleur, et que nous ne nous sommes pas servis des tasses blanches. Chaque fois que nous avons été invités à prendre le thé chez un Marocain, il en a été ainsi. Voici l’explication de ce fait. Au Maroc, où les empoisonnements par l’arsenic sont fréquents, on emploie, dans ce but d’homicide, les tasses de porcelaine blanche, où la poudre arsenicale passe inaperçue. L’usage des verres de couleur est destiné à prévenir un attentat de ce genre, et c’est un acte de franchise et de politesse à l’égard de l’hôte, que de lui présenter le thé dans une coupe, qui lui garantit par sa couleur, pour ainsi dire, la vie sauve».



Après avoir loué «l’inépuisable obligeance de (ses) hôtes et des amis (rencontrés à Mazagan) dans la colonie européenne et parmi les musulmans», Montet témoigne que la ville est «de toutes les cités de la côte ouvertes aux Européens, celle où ceux-ci jouissent de la plus grande sécurité»; et ce «dans certaines même où le Maroc a été très agité et où l’autorité du sultan était très ébranlé, (…) le calme a toujours régné sur Mazagan, et les Européens n’y ont point eu à craindre les violences dont, ailleurs, ils eussent été infailliblement les victimes, s’ils ne s’étaient prudemment repliés sur cette place forte. Ses murailles portugaises semblent être un symbole de la sûreté dont la colonie européenne jouit sous leur protection».



«Cette paix et cette tranquillité exceptionnelles, affirme-il, qui sont le précieux privilège du Mazagan» sont démontrées par plusieurs faits, dont il rappelle deux. « Le premier est l’habitude que les Européens ont prise, depuis plusieurs années, de construire, en dehors des murailles, des magasins, des entrepôts et même des maisons d’habitation » ; et de conclure : « Il faut vraiment que la sécurité soit très grande et qu’on se sente à Mazagan à l’abri des coups de main et des pillages, pour faire ce que nulle autre part, au Maroc, à l’exception de Tanger (et Larache), (…) on n’ose tenter. »