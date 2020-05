Un Casque bleu marocain honoré par les Nations unies

La Journée internationale des Casques bleus de l’ONU sera observée ce vendredi 29 mai 2020 au siège de l’Organisation, à New York.

Le Secrétaire général, António Guterres, déposera une gerbe en l’honneur de tous les Casques bleus tombés sous le drapeau de l’ONU depuis la première mission de paix en 1948. Il présidera également une cérémonie de remise de la Médaille Dag Hammarskjöld décernée à titre posthume aux 83 militaires, policiers et personnels civils qui ont perdu la vie en 2019.

Le militaire qui sera honoré est du Maroc : le soldat de 1ère classe Saâd Zghari qui servait dans la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

Le Secrétaire général remettra, par ailleurs, le prix du « Militaire de l’année pour la défense de l’égalité des genres » à la Commandante Carla Monteiro de Castro Araujo, officière de la marine brésilienne travaillant à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) et au Major Suman Gawani de l'armée indienne, observatrice militaire de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) lors d'une cérémonie en ligne.

Créé en 2016, le « Prix du Militaire de l’année pour la défense de l’égalité des genres » décerné par les Nations unies reconnaît le dévouement et les efforts d'un soldat de la paix dans la promotion des principes de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Pour la première fois, deux Casques bleus recevront conjointement le prix pour leur contribution à cette cause importante.

Dans un message vidéo à l’occasion de cette Journée, le Secrétaire général a dit : « En cette journée, nous rendons hommage à plus d'un million de femmes et d'hommes qui ont servi comme soldats de la paix des Nations unies, et aux plus de 3.900 Casques bleus qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Nous exprimons également notre gratitude aux 95.000 civils, policiers et militaires actuellement déployés dans le monde entier. Le défi auquel ils font face aujourd'hui est l'un des plus grands qu’ils n’aient jamais eu à relever : s’acquitter de leurs mandats en matière de paix et de sécurité tout en aidant les pays à lutter contre la pandémie de Covid-19 ».

Le Maroc est le 12ème pays contributeur de troupes et de personnel de police aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. Plus de 2145 soldats et policiers marocains sont actuellement déployés dans les missions de l’ONU en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud.

« Le thème de la commémoration retenu cette année – Les femmes dans le maintien de la paix– souligne leur rôle central dans nos opérations. Les femmes disposent souvent d’un meilleur accès aux communautés que nous servons, ce qui nous permet d’améliorer la protection des civils, de promouvoir les droits humains et, de manière générale, de mieux remplir notre mission. Pourtant, les femmes ne représentent toujours que 6 % du personnel en uniforme – militaires, policiers, personnel judiciaire et agents pénitentiaires – des missions. Alors que nous célébrons le 20ème anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur «Les femmes, la paix et la sécurité», nous devons faire davantage pour assurer une représentation égale des femmes dans tous les domaines de la paix et de la sécurité », a-t-il ajouté.

« Alors que nous faisons face au défi de la pandémie de Covid-19 et que les Casques bleus continuent de s’acquitter de leur mandat, la participation pleine et égale des femmes aux opérations de paix et aux processus de paix et de décisions politiques est indispensable pour assurer la protection des civils et pour bâtir une paix durable », a souligné Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix.

« La participation des femmes aux opérations de paix revêt aujourd'hui une importance particulière car les soldates de la paix sont en première ligne pour aider à combattre le Covid-19, et doivent jouer un rôle clé dans les initiatives de lutte contre la pandémie aux niveaux international, national et local », a-t-il ajouté.

La Journée internationale des Casques bleus des Nations unies a été établie par l'Assemblée générale en 2002 pour rendre hommage à tous les hommes et femmes servant dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU et pour honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la cause de la paix. L’Assemblée générale a proclamé le 29 mai Journée internationale des Casques bleus des Nations unies, car c’est à cette date, en 1948, que la première mission onusienne de maintien de la paix - l’ONUST- a commencé ses opérations en Palestine.