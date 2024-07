USAID-Maroc. Une détermination partagée pour renforcer un partenariat de longue date

L’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani et l’administratrice de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), Samantha Power, ont convenu, lors d’une réunion à Washington sur l'avenir de la coopération agissante entre le Maroc et l’USAID, d'une nouvelle feuille de route visant à accélérer le partenariat structurel qui lie les deux bords de l’Atlantique à la faveur d’une série d’intérêts, de visions et de priorités partagés.



Un effort entrepris dans le sens d’un accompagnement accru des engagements stratégiques du Royaume en tant que trait d’union et havre de prospérité en Afrique et au-delà, indique-t-on lors de cette réunion de travail tenue mardi.



Rappelant le caractère exceptionnel de cette relation de plus de 67 ans entre l’USAID et le Maroc, l’ambassadeur a souligné le rôle crucial des programmes de l’USAID dans le transfert de savoir-faire et d’expertise, particulièrement dans les domaines de l’éducation, du développement inclusif et de l’autonomisation des femmes.



Le diplomate marocain a mis en perspective les axes structurants des politiques publiques décidées par le Royaume pour catalyser, accompagner et approfondir les élans de développement du Maroc dans divers secteurs stratégiques.



Ces stratégies découlent d'une vision promue au plus haut niveau par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, plaçant la dimension humaine au cœur de toutes les considérations, et comme la finalité de toute démarche visant à rehausser la prospérité inclusive, et ce nationalement et au-delà sur le continent africain, a-t-il souligné.



Mettant en avant cette dimension régionale, l’ambassadeur a noté que l’initiative de Sa Majesté le Roi pour l’Atlantique reflète le caractère éminemment solidaire et concerté de l’ensemble des déploiements diplomatiques du Royaume dans la région.



"Le Maroc promeut des intégrations régionales cohérentes, des modèles de coopération efficaces et des solidarités sincères envers ses partenaires dans le but de créer un contexte élargi de paix et de sécurité régionale", a indiqué M. Amrani.



Partageant cette appréciation et réitérant son plein engagement pour aller de l’avant dans la coopération avec le Royaume, Mme Power a été impressionnée et particulièrement optimiste quant aux capacités existantes pour entrevoir des niveaux d’excellence sans pareille dans la coopération avec le Maroc.



La responsable américaine, qui a rappelé à cet égard sa visite réussie dans le Royaume en mai dernier, a notamment souligné l’importance de la question du climat dans les programmes de l’USAID au Maroc.



Elle s’est félicitée du leadership dont le Maroc fait montre dans ce domaine, à travers notamment des avancées importantes vers la réalisation de son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.



En soutenant ces efforts, l’USAID va collaborer avec le Maroc pour élaborer des stratégies de développement durable dans les domaines des énergies renouvelables, de la gestion des ressources en eau et de l’agriculture durable.



Sur les perspectives de collaboration future entre les deux parties, la responsable américaine a relevé le caractère éminemment “prometteur” de ce partenariat, notant que l’USAID et le Maroc continueront à travailler main dans la main pour renforcer la résilience des modèles de production, notamment dans le secteur agricole et le développement durable.



Signalant au passage que cette collaboration bénéficierait non seulement au Maroc, mais servirait également de modèle pour d’autres pays confrontés à des défis similaires, Mme Power a souligné que l’interaction avec le Royaume a toutes les vocations pour s’ériger en modèle de coopération réussie.



Le partenariat avec l’USAID est appelé à se raffermir par le renforcement et la promotion du capital humain, la lutte contre le changement climatique, l’autonomisation des femmes, et le développement de l’agriculture durable. En plus de ces piliers stratégiques, le Maroc représente pour l’USAID un partenaire important et de choix au niveau régional, notamment en ce qui concerne une série de priorités de coopération au niveau de l’Afrique et dans la région.