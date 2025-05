UPCI : Le Maroc élu vice-président du groupe arabe

Le Maroc a été élu vice-président du groupe arabe au sein de l’Union parlementaire des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (UPCI) lors de la 19e session de l’Union, tenue du 12 au 15 mai à Jakarta, en Indonésie.



"Ce choix témoigne de la confiance placée dans le Maroc et du rôle actif qu’il joue au sein de l’Union", indique le Parlement dans un communiqué rendant compte de la participation marocaine à la 19e session de l’Union, qui coïncide avec le 25e anniversaire de la création de l’organisation.



La délégation marocaine, conduite par Miloud Maâssid, questeur de la Chambre des conseillers, et composée des députés Mohamed Chbak et Khalid Chenaq, ainsi que du parlementaire conseiller Khalid Sassi, a pris part à plusieurs réunions de haut niveau, notamment la réunion du groupe arabe, au terme de laquelle le Maroc est devenu membre de la Commission permanente spécialisée des affaires politiques et des relations extérieures.



De même, le Maroc a conservé son statut de membre de la Commission permanente des droits de l’Homme, de la femme et de la famille, de la Commission permanente des affaires culturelles, juridiques et du dialogue des civilisations et des religions, et de la Commission permanente de la Palestine.



Par ailleurs, les rapports des commissions ont mis en avant les initiatives lancées par le Maroc dans divers domaines, notamment celles liées à la défense de la cause palestinienne, au soutien aux pays du Sahel, ainsi qu'à la promotion du dialogue entre les religions et les civilisations.



Dans une allocution lue au nom de la délégation parlementaire marocaine, M. Maassid a réaffirmé la position constante du Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en faveur de la juste cause palestinienne et du droit du peuple palestinien à établir son Etat indépendant dans les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods-Est comme capitale, dans le cadre de la solution à deux Etats.



Il a également dénoncé les agressions subies par ce peuple frère, rappelant les efforts déployés par l'Agence Bayt Mal Al-Qods pour défendre la Ville Sainte et soutenir la résistance des Palestiniens.



D'autre part, la délégation marocaine a salué le choix de "La bonne gouvernance et les institutions solides comme fondement de la résilience" comme thème de cette session, soulignant l’importance de renforcer la bonne gouvernance en tant que levier fondamental de stabilité des nations et gage d’un avenir prospère. Il a, à cet égard, appelé à redoubler d’efforts pour ancrer ces valeurs et les traduire en pratiques quotidiennes concrètes.



Concernant la coopération avec les pays africains membres, M. Maassid a mis en exergue les initiatives de Sa Majesté le Roi en faveur du développement de ces pays, en particulier l'Initiative Royale visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique, à travers la mobilisation des capacités et de l’expertise du Royaume, ainsi que l’Initiative des Etats africains atlantiques.



Le président de la délégation parlementaire marocaine a appelé à unir les efforts au service des intérêts de la Oumma islamique, mettant l’accent sur le respect de la souveraineté des pays et de l’intégrité territoriale des Etats membres, considérées comme pierre angulaire de la sécurité, de la stabilité et d’une coopération islamique efficace fondée sur le respect mutuel.



Il a, aussi, plaidé pour le renforcement de l’action parlementaire islamique commune afin de relever les défis auxquels sont confrontés les pays de l’Union.