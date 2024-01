UE : L'industrie du tourisme dépasse ses performances d'avant la pandémie

Le nombre de nuitées enregistrées dans des établissements d'hébergement touristique dans l’UE en 2023 a atteint 2,92 milliards, dépassant de 1,6 % le niveau d'avant-pandémie de 2019 (2,87 milliards), a affirmé, mardi, l’office européen des statistiques Eurostat.



Les chiffres de 2023 atteignent également un niveau record pour le secteur de l'hébergement dans l'UE, a souligné Eurostat dans ses dernières estimations sur ce secteur, notant que le tourisme a continué l’année dernière de montrer des signes de rebond après la pandémie de Covid-19.



En 2023, rapporte la MAP, 171 millions de nuitées supplémentaires ont été passées par rapport à 2022 (+6,3%), tirées principalement par une augmentation des nuitées passées par la clientèle internationale (+146 millions) et dans une moindre mesure par une augmentation des nuitées passées par la clientèle nationale (+ 25 millions).

Les chiffres du tourisme, en termes de nuitées, étaient aussi 25% plus élevés qu'il y a dix ans (2,33 milliards de nuitées), a souligné l’office.



Presque tous les membres de l’UE ont enregistré une augmentation en 2023 par rapport à l’année précédente, à l’exception du Luxembourg qui a accusé une légère baisse (-0,1 %).

A Malte et à Chypre, la croissance a dépassé 20% et dans 8 autres membres de l'UE, elle a dépassé 10 % (Slovaquie, Lettonie, Bulgarie, Autriche, Tchéquie, Portugal, Roumanie et Grèce).



En chiffres absolus, la plus forte augmentation des nuitées passées a été observée en Allemagne (+32,8 millions de nuitées) et en Espagne (+32,3 millions), a-t-on précisé.

Après 3 années de forte baisse de la part des touristes internationaux, cette proportion a bondi pour atteindre 46 % des 2,87 milliards de nuitées recensées en 2023, soit quasiment le même niveau de contribution des touristes internationaux enregistré avant la pandémie (47%).



En termes d’établissements d'hébergement, les hôtels et hébergements assimilés constituent le segment dominant avec 1,8 milliard de nuitées (63% du total), suivis par les hébergements de vacances et autres hébergements de courte durée (24%) et par les campings (13%).