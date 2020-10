Tunisie : Un différend sur le foot dégénère en grève générale

Un différend entre un club de foot et la fédération tunisienne a dégénéré enmanifestation de colère dimanche,suivie d'une grève générale lundi, alors que le football tunisien se déchire sur les prochaines élections à la tête de la Confédération africaine de foot. De nombreux commerces, entreprises et administrations de la petite ville côtière de Chebba ont gardé le rideau baissé lundi, a constaté un correspondant de l'AFP sur place. Des protestataires ont bloqué l'entrée de cette ville du sud-est de la Tunisie avec des pneus en flammes, tandis que d'autres ont défilé en arborant les couleurs du club, blanc et vert. Ils protestent contre la décision de la fédération de sanctionner le Croissantsportif chebbien, en l'interdisant de compétition en ligue 1 pour toute la saison, selon eux en représailles après des critiques sur la gestion du président de la fédération. Wadie Jary, qui dirige la Fédération tunisienne de foot (FTF) depuis 2012, est actuellement en campagne pour la présidence de la Confédération africaine de football (CAF). Un autre candidat tunisien de poids, l'homme d'affaires TarekB ouchamaoui,membre du conseil de la FIFA et du bureau exécutif de la CAF, est également en lice pour ce poste, alimentant les tensions dansle foot tunisien. "Les gens de Chebba sont en colère suite au harcèlement de la fédération à propos de statuts" Facebook publiés par le club, a expliqué à l'AFP Sadok Khennasa membre de la coordination de soutien du club, créée par des habitants. "Nous demandons au président (de la République, NDLR) d'intervenir et arrêter la farce", a-t-il ajouté, soulignant que la municipalité soutenait le mouvement. La FTF a décidé samedi d'exclure le Croissant sportif de Chebba de toutes les compétitions sportives de la saison. Officiellement, cette décision a été prise car le dossier du club était incomplet aprèsla date limite. Mais depuis plusieurs mois, le dirigeant du CS Chebba Taoufik Mkacher est en conflit ouvert avec M. Jary, notamment après des publicationssur Facebook critiquant le manque de transparence dans la gestion desfonds, et appelant à un audit de la fédération. La fédération, contactée, n'a pasrépondu à l'AFP. Le club s'était déjà vu infliger d'importantes amendes en juillet. Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a indiqué dimanche "comprendre la colère dessupporters", tout en appelant à contester les décisions de la FTF par les voies "légales". L'élection du président de la CAF est prévue le 12 mars 2021 à Rabat. Le président sortant, le malgache Ahmad Ahmad, n'a pas déclaré s'il comptait briguersa propre succession.