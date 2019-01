Tuchel : Situation pas facile pour Rabiot

"La situation" d'Adrien Rabiot "n'est pas facile", s'est contenté de commenter samedi son entraîneur Thomas Tuchel, alors que le joueur, convoité selon la presse par le Barça, est écarté des matches car il n'a pas prolongé au PSG.

"La situation d'Adrien, ce n'est pas facile, mais de l'autre côté, il doit être +pro+, ce n'est pas le premier joueur à qui cela arrive dans un vestiaire, a relativisé Tuchel. Je suis convaincu qu'il restera +pro+, il l'a été jusqu'ici".

"On doit attendre, tout peut arriver, a poursuivi le technicien. C'est une situation entre le club et lui. Il est notre joueur, il est à l'entraînement".

Rabiot, de retour à l'entraînement vendredi, est toujours écarté des matches sur décision de sa direction car il n'a pas voulu prolonger son contrat. Il pourrait donc partir libre en fin de saison. La presse française et espagnole évoque un intérêt du Barça qui aurait proposé au joueur un contrat de 10 M EUR annuels (sur cinq ans) avec une prime à la signature de 10 M EUR.

Dans son édition de samedi, Mundo Deportivo assure que le dossier Rabiot pourrait être "résolu dès ce mois de janvier". Le journal catalan cite la presse française pour évoquer un accord entre les deux parties mais fait état de la prudence du Barça: "Au Camp Nou, la version officielle consiste à ne pas confirmer d'accord avec Rabiot(...) Au sein du FC Barcelone, l'optimisme demeure autour de ce recrutement mais on reste dans l'attente de formaliser noir sur blanc la prédisposition d'Adrien à porter le maillot blaugrana. Il faut s'attendre à des mouvements rapides."

Quant au journal sportif As, il se borne à résumer l'état du dossier en citant différents médias et relève que "les nouvelles s'accélèrent" en évoquant une récente venue de Véronique Rabiot, mère du joueur et son conseil principal, à Barcelone.

Concernant d'éventuelles arrivées au PSG, Tuchel est resté sur sa réserve, comme au sujet des pépites de l'Ajax Amsterdam Frenkie De Jong et Matthijs De Ligt: "Je ne parle pas des autres joueurs. On connaît ces joueurs de l'Ajax, on sait qu'ils sont talentueux, mais ce ne sont pas nos joueurs, ils ne le seront pas cet hiver".

Quant à Julian Weigl (Borussia Dortmund), il a juste glissé: "Je peux donner mon avis, mais je ne suis pas responsable. On a besoin de joueurs au milieu de terrain".