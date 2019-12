Tuchel : Revenir à Dortmund est un moment spécial

"C'est un match spécial pour moi!" L'entraîneur du Paris SG Thomas Tuchel se prépare à vivre un moment particulier face au Borussia Dortmund, son ancienne équipe qu'il va affronter en 8es de la Ligue des champions en février et mars.

"C'est spécial, bien sûr. J'y ai beaucoup d'amis, j'ai habité trois ans là-bas", a déclaré mardi le technicien, au lendemain du tirage au sort.

A la tête des Borussen entre 2015 et 2017, l'Allemand va retourner pour la première fois au Signal Iduna Park et son fameux "mur jaune" le 18 février pour le match aller.

"On a encore deux mois, ça va beaucoup changer au niveau tactique et des blessures... Mais le fait que ça reste un match spécial, ça ne va pas changer. J'ai fait beaucoup de matches dans ce stade, c'est une ambiance extraordinaire", a expliqué "TT".

"Mais je ne joue pas contre Dortmund, c'est mon équipe! C'est un bon moment pour revenir", a-t-il encore poursuivi, tout en restant méfiant de son adversaire: "C'est une équipe formidable en Allemagne. C'est toujours compliqué contre des équipes allemandes."

Comme Tuchel, Abdou Diallo, joueur de Dortmund entre 2018 et 2019, est attendu face à son ancienne équipe. Le PSG compte également trois Allemands qui ont tous joué pour Schalke 04, le grand rival du BVB: Thilo Kehrer, Julian Draxler et Eric Maxim Choupo-Moting.